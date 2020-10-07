https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578711227.html

Алиев заявил о праве Турции стать посредником в карабахском конфликте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Турция имеет полное право для участия в посреднической миссии по Карабаху после окончания там активных боевых... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T19:55

2020-10-07T19:55

2020-10-07T19:55

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

обсе

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана<a href="https://ria.ru/person_Ilkham_Aliev" target="_blank"> Ильхам Алиев</a> считает, что <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турция</a> имеет полное право для участия в посреднической миссии по Карабаху после окончания там активных боевых действий, по его словам, Россия и Турция в первую очередь могут реально оказать позитивное воздействие на события в регионе для снижения эскалации.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

Василий Кнутт Ну да, предложить ненавистника, палача и истязателя в качестве посредника и судьи это оригинально. 17

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россия

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире