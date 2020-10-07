https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578684093.html
Парламент Турции продлил разрешение использовать войска в Сирии и Ираке
Парламент Турции на заседании в среду продлил на один год разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:47
2020-10-07T17:47
2020-10-07T17:55
ирак
турция
сирия
в мире
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<strong>АНКАРА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Парламент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> на заседании в среду продлил на один год разрешение на использование турецких вооруженных сил в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a> и <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, свидетельствуют результаты голосования.Согласно решению парламента, мандат на использование ВС Турции в Ираке и Сирии продлен до октября 2021 года. Решение о продлении на год пребывания турецких военных в этих странах принято парламентом в шестой раз.Парламент Турции в октябре 2014 года дал разрешение на использование национальных вооруженных сил за рубежом и пребывание на территории страны иностранных войск. Мандат действовал в течение одного года, после чего решениями парламента в 2015-2019 годах продлевался еще на год.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирак, турция, сирия, в мире