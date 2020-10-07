https://ria.ru/20201007/turkey-caucasus-1578482919.html

Взять в кольцо. Как Турция укрепляет влияние на Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что к урегулированию карабахского конфликта необходимо привлечь Анкару — как важного игрока в регионе... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T08:00

2020-10-07T08:00

2020-10-07T08:00

нагорный карабах

ильхам алиев

михаил саакашвили

турция

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

грузия

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Антон Лисицын.</strong> Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что к урегулированию карабахского конфликта необходимо привлечь Анкару — как важного игрока в регионе. Действительно, турецкие политики, бизнесмены и военные активно развивали связи с Баку. Не обошли вниманием и Грузию. В том, как Турция укрепляла влияние на Кавказе, разбиралось РИА Новости. Пример доверия и дружбыУ Анкары с Баку давно особые отношения. Военное сотрудничество началось, едва Азербайджанская ССР превратилась в отдельное государство, еще в 1992 году. Тогда стороны подписали соглашение о подготовке боевых кадров. Как отмечали турецкие эксперты, уже этот шаг был направлен на ослабление "гегемонии России в международных отношениях". Далее последовали документы, охватывающие все сферы обороны — от топографии до военно-промышленного комплекса.В 2010-м подписали Договор о стратегическом партнерстве и взаимопомощи. Страны взяли на себя обязательство всемерно поддерживать друг друга в случае внешней агрессии. Накануне нынешнего обострения карабахского конфликта вооруженные силы двух стран провели широкомасштабные совместные учения с боевой стрельбой.Анкара развивала и экономические связи с Азербайджаном, вовлекая в них Грузию. Показателен TANAP — Трансанатолийский газопровод.Турки и раньше прокладывали через грузинские территории с азербайджанских месторождений трубы: в 2006-м запустили нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, через год — газопровод Баку — Тбилиси — Эрзерум. Но TANAP имел особое значение. Реджеп Тайип Эрдоган называл его историческим проектом и энергетическим Шелковым путем.В марте 2015-го в турецком Карсе вместе с президентами Азербайджана и Грузии Ильхамом Алиевым и Георгием Маргвелашвили Эрдоган дал строительству старт. Газопровод не просто делал Турцию важным поставщиком энергоресурсов для Европы — укреплял позиции Анкары на Кавказе. В торжественной речи Эрдоган это подчеркнул: "TANAP — яркий пример долговечного доверия и дружбы между Турцией, Азербайджаном и Грузией". Он также отметил, что газопровод внесет вклад в энергетическую безопасность Европы. Что в переводе с дипломатического языка означает: станет альтернативой российским поставкам. TANAP проложили не самым коротким путем, по грузинской земле — поскольку у Армении, которая ближе к Азербайджану, практически нет отношений с Турцией. Армяно-турецкую границу Анкара закрыла в 1993-м, увязав это с конфликтом в Нагорном Карабахе.Война разразилась как раз перед выводом TANAP на полную мощность. В Баку заявили, что в июле Армения пыталась захватить азербайджанский участок газопровода. "Цель заключалась в том, чтобы перейти госграницу с Азербайджаном, оккупировать новые территории и приблизиться к TANAP или же взять его под контроль", — говорил Алиев в интервью турецким СМИ. Турецкий политолог Онур Синан Гюзалтан объясняет в комментарии РИА Новости, что помимо сентиментальных чувств у Анкары есть железный расчет. "Азербайджан — дверь на Кавказ и в Центральную Азию. Страна стратегически значима для турецкой торговли. Например, TANAP дал возможность стать транзитером в поставке газа в Европу и, кроме того, получить значительную часть энергии. Хотя поддержка Баку — следствие исторических и культурных связей, Азербайджан также играет ключевую роль для безопасности, экономики и энергетики Турции", — подводит он итог. И уточняет: турецкие стратеги рассматривают бывшую советскую республику на Каспии как свою передовую линию в регионе. Публичные дома и клубыО проникновении турецкого бизнеса в Грузию, вернее — в ее южную часть, СМИ заговорили еще в 2010-х. В Аджарии, автономной республике в составе Грузии, от 70 до 75 процентов (медиа называли разные цифры) инвестиций — турецкого происхождения. Сообщали, что граждане Турции скупают недвижимость. В 2019-м лидер ультранационалистов из "Грузинского марша" Сандро Брегадзе утверждал, что влияние турок очень сильно в теневом бизнесе. "Это особенно касается траффикинга (торговли людьми. — Прим. ред.), наркоторговли... Если вы поедете в Батуми, то увидите большую Кутаисскую улицу, где очень много сомнительных заведений, которые контролируют турки. Здесь публичные дома, какие-то клубы", — негодовал Брегадзе.И если в Азербайджане турецкий бизнес только приветствуется, то в Грузии это многих тревожит. Один из чиновников на условиях анонимности жаловался российскому СМИ, что его страну берут в кольцо. "Со стороны Квемо-Картли (где живут преимущественно азербайджанцы. — Прим. ред.) наращивает бизнес-присутствие Азербайджан, а со стороны Аджарии — Турция", — сказал он. И добавил: "Армения — не столь мощная экономическая единица в регионе, чтобы сбалансировать турецко-азербайджанское присутствие". В потакании туркам упрекали даже мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — Гиули Аласания. Доставалось и самому главе государства. "Наращиванию турецкого демографического присутствия в Аджарии содействовал лично Михаил Саакашвили в период правления, — утверждал политолог Георгий Векуа. — По официальным данным, он дал грузинское гражданство семи тысячам якобы этнических грузин, которые раньше проживали в Турции". В военной сфере Грузия и Турция не такие близкие союзники, как Анкара и Баку, но все же сотрудничают. В 2019-м в Азербайджане прошли командно-штабные учения Eternity, в которых приняли участие азербайджанские, турецкие и грузинские офицеры. С 2009-го спецназ трех стран проводит уже традиционные маневры "Кавказский орел". Кавказовед, кандидат политических наук Артур Атаев отмечает: помимо транспорта и логистики, Анкара уделяет внимание формированию политической и бизнес-элиты Грузии и Азербайджана. "На постсоветском пространстве существует условное деление политиков — пророссийский или прозападный. На Кавказе есть протурецкие. Если в Турции ты состоялся как бизнесмен, если ты выпускник хорошей программы подготовки элиты в турецком центре, то будешь успешным и в Азербайджане, и, скорее всего, в Грузии", — объясняет эксперт. Известный лозунг "Две страны — одна нация" Анкара наполняет конкретным прагматичным содержанием. "Они прекрасно понимают, что Азербайджан во многом сконструирован большевиками и у народа там самые разные корни, — продолжает Атаев. — Но это не мешает Турции. Идея единой нации принадлежит Эрдогану, со временем ее подхватил и Ильхам Алиев". Турецкие эксперты хорошо разбираются в особенностях национальной политики в "братской стране". Они учитывают, например, что в республике несколько высших постов занимают лезгины, им ясны различия и в происхождении азербайджанской элиты.Прагматичность Анкары проявляется и в трезвой оценке популярности на Кавказе таких идей, как Великий Туран (пантюркистский проект единого государства для всех этнических тюрок) и неоосманизм. Для кавказцев времена владычества Османской империи — золотой век процветания. Туранизм больше направлен на то, чтобы разбудить "родственные чувства" на основе общего тюркского наследия. "Реализуют гуманитарные проекты практического толка, выявляют лидеров общественного мнения, готовых сотрудничать. Турция проводит политику малых шагов, чтобы в долгосрочной перспективе поменять социальный и культурный облик региона", — полагает кавказовед. В целом, напоминает он, в Анкаре уверены: Закавказье — зона ответственности Турции. И в силу исторических причин, и из-за реалий современной политики.

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азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, михаил саакашвили, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, грузия, в мире