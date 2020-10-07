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Новое оружие России
https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578703993.html
В Совфеде заявили, что появление "Циркона" делает Россию лидером на море
С появлением крылатой ракеты "Циркон" Россия вырывается в лидеры на море и становится обладателем эффективного инструмента сдерживания агрессии недружественных... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T19:10
2020-10-07T19:10
новое оружие россии
россия
циркон
белое море
баренцево море
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> С появлением крылатой ракеты "<a href="https://ria.ru/product_Cirkon" target="_blank">Циркон</a>" Россия вырывается в лидеры на море и становится обладателем эффективного инструмента сдерживания агрессии недружественных государств, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности <a href="https://ria.ru/person_Viktor_Bondarev" target="_blank">Виктор Бондарев</a>.Ранее <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF" target="_blank">Минобороны</a> сообщило, что 6 октября из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской цели в Баренцевом море.По его словам, успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон" подтверждают лидерство России в сфере разработки гиперзвукового оружия."Сегодня охлаждает горячие головы в <a href="https://ria.ru/tag_Pentagon" target="_blank">Пентагоне</a>, удерживая от применения в отношении России силы в том или ином виде, наличие у нас серьезного ядерного арсенала. По сути, стратегические ядерные силы в настоящее время являются главным гарантом сохранения глобального мира. Но важно подкреплять этот "источник стабильности" и неядерным вооружением, сопоставимым по мощи и силе воздействия с ядерным", - пояснил сенатор.Именно это, отметил Бондарев, Россия успешно делает: гиперзвуковое оружие, наряду с лазерным, является оружием нового поколения."Высокая точность, скорость более 9500 км/ч и короткое подлётное время, способность преодолеть самые мощные системы ПВО и ПРО противника – всё это характеристики ударной ракеты "Циркон", равной которой, наряду с нашим гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал", нет на сегодняшний день ни у кого в мире", - добавил он.
https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578563320.html
«В Совфеде заявили, что появление "Циркона" делает Россию лидером на море»—👀... Кто бы сомневался ☝️🕶...Я НИКОГДА!✨🇷🇺✨⚡️⚡️
27
Чем больше у нас Цирконов, тем скромнее амбиции англосаксонов.
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россия
белое море
баренцево море
РИА Новости
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Запуск гиперзвуковой ракеты “Циркон” в Баренцевом море. Кадры Минобороны РФ
НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА ГЕРАСИМОВ ДОЛОЖИЛ ПУТИНУ ОБ УСПЕШНОМ ЗАПУСКЕ ГИПЕРЗВУКОВОЙ КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ "ЦИРКОН" ПО ЦЕЛИ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ
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россия, циркон, белое море, баренцево море, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

В Совфеде заявили, что появление "Циркона" делает Россию лидером на море

19:10 07.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПервый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море
Первый запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море по морской цели в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. С появлением крылатой ракеты "Циркон" Россия вырывается в лидеры на море и становится обладателем эффективного инструмента сдерживания агрессии недружественных государств, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Ранее Минобороны сообщило, что 6 октября из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской цели в Баренцевом море.

"Находящиеся сегодня на вооружении ВМФ России ракетные комплексы вполне отвечают современным требованиям высокотехнологичного противокорабельного оружия, однако корабельные системы ПВО передовых стран мира не стоят на месте, а совершенствуются. И, как считают эксперты, через несколько лет боевых возможностей данных крылатых ракет морского базирования может оказаться недостаточно для преодоления "воздушного щита" потенциального противника. Но с появлением "Циркона" мы вырываемся в лидеры на море, становимся обладателями эффективного инструмента сдерживания агрессии со стороны недружественных государств", - сказал Бондарев РИА Новости.

По его словам, успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон" подтверждают лидерство России в сфере разработки гиперзвукового оружия.
"Сегодня охлаждает горячие головы в Пентагоне, удерживая от применения в отношении России силы в том или ином виде, наличие у нас серьезного ядерного арсенала. По сути, стратегические ядерные силы в настоящее время являются главным гарантом сохранения глобального мира. Но важно подкреплять этот "источник стабильности" и неядерным вооружением, сопоставимым по мощи и силе воздействия с ядерным", - пояснил сенатор.
Именно это, отметил Бондарев, Россия успешно делает: гиперзвуковое оружие, наряду с лазерным, является оружием нового поколения.
"Высокая точность, скорость более 9500 км/ч и короткое подлётное время, способность преодолеть самые мощные системы ПВО и ПРО противника – всё это характеристики ударной ракеты "Циркон", равной которой, наряду с нашим гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал", нет на сегодняшний день ни у кого в мире", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 10:06Новое оружие России
Путин назвал работу над ракетой "Циркон" большим этапом для России
 
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Новое оружие РоссииРоссияЦирконБелое мореБаренцево мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
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