https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578703993.html

В Совфеде заявили, что появление "Циркона" делает Россию лидером на море

С появлением крылатой ракеты "Циркон" Россия вырывается в лидеры на море и становится обладателем эффективного инструмента сдерживания агрессии недружественных... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T19:10

2020-10-07T19:10

2020-10-07T19:10

новое оружие россии

россия

циркон

белое море

баренцево море

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> С появлением крылатой ракеты "<a href="https://ria.ru/product_Cirkon" target="_blank">Циркон</a>" Россия вырывается в лидеры на море и становится обладателем эффективного инструмента сдерживания агрессии недружественных государств, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности <a href="https://ria.ru/person_Viktor_Bondarev" target="_blank">Виктор Бондарев</a>.Ранее <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF" target="_blank">Минобороны</a> сообщило, что 6 октября из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской цели в Баренцевом море.По его словам, успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон" подтверждают лидерство России в сфере разработки гиперзвукового оружия."Сегодня охлаждает горячие головы в <a href="https://ria.ru/tag_Pentagon" target="_blank">Пентагоне</a>, удерживая от применения в отношении России силы в том или ином виде, наличие у нас серьезного ядерного арсенала. По сути, стратегические ядерные силы в настоящее время являются главным гарантом сохранения глобального мира. Но важно подкреплять этот "источник стабильности" и неядерным вооружением, сопоставимым по мощи и силе воздействия с ядерным", - пояснил сенатор.Именно это, отметил Бондарев, Россия успешно делает: гиперзвуковое оружие, наряду с лазерным, является оружием нового поколения."Высокая точность, скорость более 9500 км/ч и короткое подлётное время, способность преодолеть самые мощные системы ПВО и ПРО противника – всё это характеристики ударной ракеты "Циркон", равной которой, наряду с нашим гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал", нет на сегодняшний день ни у кого в мире", - добавил он.

https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578563320.html

Aleksandr63s «В Совфеде заявили, что появление "Циркона" делает Россию лидером на море»—👀... Кто бы сомневался ☝️🕶...Я НИКОГДА!✨🇷🇺✨⚡️⚡️ 27

АНДРЕЙ КОННИН Чем больше у нас Цирконов, тем скромнее амбиции англосаксонов. 23

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россия

белое море

баренцево море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Запуск гиперзвуковой ракеты “Циркон” в Баренцевом море. Кадры Минобороны РФ НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА ГЕРАСИМОВ ДОЛОЖИЛ ПУТИНУ ОБ УСПЕШНОМ ЗАПУСКЕ ГИПЕРЗВУКОВОЙ КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ "ЦИРКОН" ПО ЦЕЛИ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ 2020-10-07T19:10 true PT0M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, циркон, белое море, баренцево море, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность