В Совфеде заявили, что появление "Циркона" делает Россию лидером на море
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПервый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. С появлением крылатой ракеты "Циркон" Россия вырывается в лидеры на море и становится обладателем эффективного инструмента сдерживания агрессии недружественных государств, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Ранее Минобороны сообщило, что 6 октября из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской цели в Баренцевом море.
"Находящиеся сегодня на вооружении ВМФ России ракетные комплексы вполне отвечают современным требованиям высокотехнологичного противокорабельного оружия, однако корабельные системы ПВО передовых стран мира не стоят на месте, а совершенствуются. И, как считают эксперты, через несколько лет боевых возможностей данных крылатых ракет морского базирования может оказаться недостаточно для преодоления "воздушного щита" потенциального противника. Но с появлением "Циркона" мы вырываемся в лидеры на море, становимся обладателями эффективного инструмента сдерживания агрессии со стороны недружественных государств", - сказал Бондарев РИА Новости.
По его словам, успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон" подтверждают лидерство России в сфере разработки гиперзвукового оружия.
"Сегодня охлаждает горячие головы в Пентагоне, удерживая от применения в отношении России силы в том или ином виде, наличие у нас серьезного ядерного арсенала. По сути, стратегические ядерные силы в настоящее время являются главным гарантом сохранения глобального мира. Но важно подкреплять этот "источник стабильности" и неядерным вооружением, сопоставимым по мощи и силе воздействия с ядерным", - пояснил сенатор.
Именно это, отметил Бондарев, Россия успешно делает: гиперзвуковое оружие, наряду с лазерным, является оружием нового поколения.
"Высокая точность, скорость более 9500 км/ч и короткое подлётное время, способность преодолеть самые мощные системы ПВО и ПРО противника – всё это характеристики ударной ракеты "Циркон", равной которой, наряду с нашим гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал", нет на сегодняшний день ни у кого в мире", - добавил он.