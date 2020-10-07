https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578577941.html

Минобороны опубликовало кадры испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Министерство обороны России в среду опубликовало видеозапись запуска крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков". РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:08

2020-10-07T11:08

2020-10-07T13:54

новое оружие россии

циркон

белое море

баренцево море

северный флот вмф россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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<strong>МОСКВА, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Министерство обороны России в среду опубликовало видеозапись запуска крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков".На кадрах видно, как с верхней палубы на носу корабля из открытого пускового контейнера вверх запускается ракета, делает кульбит в воздухе и уходит на цель.Шестого октября из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" впервые выполнил стрельбу ракетой "Циркон" по морской цели, находящейся в Баренцевом море.Ракета, по данным объективного контроля, прямым попаданием успешно поразила цель на расстоянии 450 километров. Скорость гиперзвуковой ракеты составила более 8 Махов (в восемь раз выше скорости звука).По данным Минобороны, летные испытания ракеты продолжатся. Комплексом "Циркон" планируется оснащать подлодки и надводные корабли ВМФ.Предполагается, что ракета "Циркон" будет иметь максимальную скорость 9 Махов (то есть до 10,7 тысяч километров в час) и дальность полета более тысячи километров.По плану, на вооружение ракетный комплекс будет принят в 2020-21 годах.

https://ria.ru/20201007/putin-1578565652.html

Daniel McDaniel Воронеж, держись! Россия с тобой! 114

Сергей Вак Вы вроде из сша,судя по фамилии,так вам держаться надо 110

30

белое море

баренцево море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Запуск гиперзвуковой ракеты “Циркон” в Баренцевом море. Кадры Минобороны РФ НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА ГЕРАСИМОВ ДОЛОЖИЛ ПУТИНУ ОБ УСПЕШНОМ ЗАПУСКЕ ГИПЕРЗВУКОВОЙ КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ "ЦИРКОН" ПО ЦЕЛИ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ 2020-10-07T11:08 true PT0M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

циркон, белое море, баренцево море, северный флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность