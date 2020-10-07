https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578577941.html
Минобороны опубликовало кадры испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Министерство обороны России в среду опубликовало видеозапись запуска крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков". РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T11:08
2020-10-07T11:08
2020-10-07T13:54
новое оружие россии
циркон
белое море
баренцево море
северный флот вмф россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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<strong>МОСКВА, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Министерство обороны России в среду опубликовало видеозапись запуска крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков".На кадрах видно, как с верхней палубы на носу корабля из открытого пускового контейнера вверх запускается ракета, делает кульбит в воздухе и уходит на цель.Шестого октября из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" впервые выполнил стрельбу ракетой "Циркон" по морской цели, находящейся в Баренцевом море.Ракета, по данным объективного контроля, прямым попаданием успешно поразила цель на расстоянии 450 километров. Скорость гиперзвуковой ракеты составила более 8 Махов (в восемь раз выше скорости звука).По данным Минобороны, летные испытания ракеты продолжатся. Комплексом "Циркон" планируется оснащать подлодки и надводные корабли ВМФ.Предполагается, что ракета "Циркон" будет иметь максимальную скорость 9 Махов (то есть до 10,7 тысяч километров в час) и дальность полета более тысячи километров.По плану, на вооружение ракетный комплекс будет принят в 2020-21 годах.
https://ria.ru/20201007/putin-1578565652.html
Daniel McDaniel
Воронеж, держись! Россия с тобой!
114
Сергей Вак
Вы вроде из сша,судя по фамилии,так вам держаться надо
110
30
белое море
баренцево море
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Запуск гиперзвуковой ракеты “Циркон” в Баренцевом море. Кадры Минобороны РФ
НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА ГЕРАСИМОВ ДОЛОЖИЛ ПУТИНУ ОБ УСПЕШНОМ ЗАПУСКЕ ГИПЕРЗВУКОВОЙ КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ "ЦИРКОН" ПО ЦЕЛИ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ
2020-10-07T11:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
циркон, белое море, баренцево море, северный флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министерство обороны России в среду опубликовало видеозапись запуска крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков".
На кадрах видно, как с верхней палубы на носу корабля из открытого пускового контейнера вверх запускается ракета, делает кульбит в воздухе и уходит на цель.
Шестого октября из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" впервые выполнил стрельбу ракетой "Циркон" по морской цели, находящейся в Баренцевом море.
Ракета, по данным объективного контроля, прямым попаданием успешно поразила цель на расстоянии 450 километров. Скорость гиперзвуковой ракеты составила более 8 Махов (в восемь раз выше скорости звука).
По данным Минобороны, летные испытания ракеты продолжатся. Комплексом "Циркон" планируется оснащать подлодки и надводные корабли ВМФ.
Предполагается, что ракета "Циркон" будет иметь максимальную скорость 9 Махов (то есть до 10,7 тысяч километров в час) и дальность полета более тысячи километров.
По плану, на вооружение ракетный комплекс будет принят в 2020-21 годах.