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Новое оружие России
https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578563320.html
Путин назвал работу над ракетой "Циркон" большим этапом для России
Работа над гиперзвуковой системой "Циркон" и этап ее успешных испытаний - это большой этап не только для Вооруженных сил России, но и для всей страны, заявил... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:06
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новое оружие россии
владимир путин
безопасность
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Работа над гиперзвуковой системой "Циркон" и этап ее успешных испытаний - это большой этап не только для Вооруженных сил России, но и для всей страны, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Работа над системой "Циркон" и этап проведения успешного испытания этой ракеты — это большое событие не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России, всей страны, поскольку оснащение наших Вооруженных сил, армии и флота новейшими, не имеющими действительно аналогов в мире системами вооружения, безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивают обороноспособность нашего государства", - сказал Путин на встрече с начальником Генштаба <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> Валерием Герасимовым, которая проходила в режиме видеосвязи.Он поздравил всех, кто причастен к работе над "Цирконом"."За этой работой - мы знаем об этом - огромный труд наших ученых, конструкторов, талантливых рабочих, военных специалистов. Это большой этап в оснащении вооруженных сил новейшими системами", — добавил президент.
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владимир путин, безопасность

Путин назвал работу над ракетой "Циркон" большим этапом для России

10:06 07.10.2020 (обновлено: 10:24 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Работа над гиперзвуковой системой "Циркон" и этап ее успешных испытаний - это большой этап не только для Вооруженных сил России, но и для всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Работа над системой "Циркон" и этап проведения успешного испытания этой ракеты — это большое событие не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России, всей страны, поскольку оснащение наших Вооруженных сил, армии и флота новейшими, не имеющими действительно аналогов в мире системами вооружения, безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивают обороноспособность нашего государства", - сказал Путин на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, которая проходила в режиме видеосвязи.
Он поздравил всех, кто причастен к работе над "Цирконом".
"За этой работой - мы знаем об этом - огромный труд наших ученых, конструкторов, талантливых рабочих, военных специалистов. Это большой этап в оснащении вооруженных сил новейшими системами", — добавил президент.
Запуск гиперзвуковой ракеты “Циркон” в Баренцевом море. Кадры Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 10:03Новое оружие России
Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон"
 
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Новое оружие РоссииВладимир ПутинБезопасность
 
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