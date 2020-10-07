https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578563320.html

Путин назвал работу над ракетой "Циркон" большим этапом для России

Работа над гиперзвуковой системой "Циркон" и этап ее успешных испытаний - это большой этап не только для Вооруженных сил России, но и для всей страны, заявил... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:06

2020-10-07T10:06

2020-10-07T10:24

новое оружие россии

владимир путин

безопасность

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Работа над гиперзвуковой системой "Циркон" и этап ее успешных испытаний - это большой этап не только для Вооруженных сил России, но и для всей страны, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Работа над системой "Циркон" и этап проведения успешного испытания этой ракеты — это большое событие не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России, всей страны, поскольку оснащение наших Вооруженных сил, армии и флота новейшими, не имеющими действительно аналогов в мире системами вооружения, безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивают обороноспособность нашего государства", - сказал Путин на встрече с начальником Генштаба <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> Валерием Герасимовым, которая проходила в режиме видеосвязи.Он поздравил всех, кто причастен к работе над "Цирконом"."За этой работой - мы знаем об этом - огромный труд наших ученых, конструкторов, талантливых рабочих, военных специалистов. Это большой этап в оснащении вооруженных сил новейшими системами", — добавил президент.

https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578562374.html

Степан Краснов Гордимся! 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, безопасность