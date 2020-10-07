https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578562374.html

Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон"

РИА Новости. НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА ГЕРАСИМОВ ДОЛОЖИЛ ПУТИНУ ОБ УСПЕШНОМ ЗАПУСКЕ ГИПЕРЗВУКОВОЙ КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ "ЦИРКОН" ПО ЦЕЛИ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ РИА Новости, 07.10.2020

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новое оружие россии

баренцево море

владимир путин

безопасность

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РИА Новости. НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА ГЕРАСИМОВ ДОЛОЖИЛ ПУТИНУ ОБ УСПЕШНОМ ЗАПУСКЕ ГИПЕРЗВУКОВОЙ КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ "ЦИРКОН" ПО ЦЕЛИ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕРАКЕТА "ЦИРКОН" ИЗ БЕЛОГО МОРЯ ЗАПУЩЕНА ПО ЦЕЛИ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ, ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА СОСТАВИЛА 450 КМ, СКОРОСТЬ - БОЛЕЕ 8 МАХОВ, СООБЩИЛ ГЕНШТАБ

Степан Краснов Молодцы! 11

Егор Панкратов Хорошая новость. 11

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баренцево море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

баренцево море, владимир путин, безопасность