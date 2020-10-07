https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578562374.html
Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон"
РИА Новости. НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА ГЕРАСИМОВ ДОЛОЖИЛ ПУТИНУ ОБ УСПЕШНОМ ЗАПУСКЕ ГИПЕРЗВУКОВОЙ КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ "ЦИРКОН" ПО ЦЕЛИ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:03
2020-10-07T10:03
2020-10-07T10:10
новое оружие россии
баренцево море
владимир путин
безопасность
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РИА Новости. НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА ГЕРАСИМОВ ДОЛОЖИЛ ПУТИНУ ОБ УСПЕШНОМ ЗАПУСКЕ ГИПЕРЗВУКОВОЙ КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ "ЦИРКОН" ПО ЦЕЛИ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕРАКЕТА "ЦИРКОН" ИЗ БЕЛОГО МОРЯ ЗАПУЩЕНА ПО ЦЕЛИ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ, ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА СОСТАВИЛА 450 КМ, СКОРОСТЬ - БОЛЕЕ 8 МАХОВ, СООБЩИЛ ГЕНШТАБ
Егор Панкратов
Хорошая новость.
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баренцево море
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баренцево море, владимир путин, безопасность