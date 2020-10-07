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Новое оружие России
https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578562374.html
Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон"
РИА Новости. НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА ГЕРАСИМОВ ДОЛОЖИЛ ПУТИНУ ОБ УСПЕШНОМ ЗАПУСКЕ ГИПЕРЗВУКОВОЙ КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ "ЦИРКОН" ПО ЦЕЛИ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ РИА Новости, 07.10.2020
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новое оружие россии
баренцево море
владимир путин
безопасность
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РИА Новости. НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА ГЕРАСИМОВ ДОЛОЖИЛ ПУТИНУ ОБ УСПЕШНОМ ЗАПУСКЕ ГИПЕРЗВУКОВОЙ КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ "ЦИРКОН" ПО ЦЕЛИ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕРАКЕТА "ЦИРКОН" ИЗ БЕЛОГО МОРЯ ЗАПУЩЕНА ПО ЦЕЛИ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ, ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА СОСТАВИЛА 450 КМ, СКОРОСТЬ - БОЛЕЕ 8 МАХОВ, СООБЩИЛ ГЕНШТАБ
Молодцы!
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Хорошая новость.
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баренцево море
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60
баренцево море, владимир путин, безопасность

Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон"

10:03 07.10.2020 (обновлено: 10:10 07.10.2020)
 
© Минобороны РФПуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Кадр видео
Пуск гиперзвуковой ракеты Циркон. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Минобороны РФ
Читать ria.ru в
РИА Новости. НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА ГЕРАСИМОВ ДОЛОЖИЛ ПУТИНУ ОБ УСПЕШНОМ ЗАПУСКЕ ГИПЕРЗВУКОВОЙ КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ "ЦИРКОН" ПО ЦЕЛИ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ
РАКЕТА "ЦИРКОН" ИЗ БЕЛОГО МОРЯ ЗАПУЩЕНА ПО ЦЕЛИ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ, ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА СОСТАВИЛА 450 КМ, СКОРОСТЬ - БОЛЕЕ 8 МАХОВ, СООБЩИЛ ГЕНШТАБ
 
Обсудить17
Новое оружие РоссииБаренцево мореВладимир ПутинБезопасность
 
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