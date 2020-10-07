https://ria.ru/20201007/trenirovka-1578646302.html

Пользователи Сети ужаснулись видео с тренировки Гном Гномыча

На странице Гном Гномыча (Александра Плющенко) в Instagram появился видеоролик, который привел его фолловеров в ужас. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T15:52

2020-10-07T15:52

2020-10-07T15:55

шоубиз

гном гномыч

яна рудковская

евгений плющенко

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>На странице Гном Гномыча (Александра Плющенко) в Instagram появился видеоролик, который привел его фолловеров в ужас.В кадре сын продюсера <a href="http://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яны Рудковской</a> и фигуриста Евгения Плющенко делает растяжку с помощью педагога. Как мальчик подчеркнул в подписи к видео, для него это самая обычная тренировка."Только не жалейте, не надо. Это просто урок хореографии с педагогом Надеждой Валерьевной Поповой и другими спортсменами", — отметил семилетний спортсмен.Пользователи Сети ужаснулись увиденным на кадрах и отметили, что смотреть на такие физические нагрузки "больно":— Я в шоке… Почему мне всегда его жалко.— Нелегок путь на Олимп. Держись, малыш, удачи тебе.— Пойду так же попробую, если не умру — отпишу.— Мне даже смотреть больно.— Пора собирать деньги на освобождение Гномыча.

https://rsport.ria.ru/20200929/plyuschenko-1577961400.html

https://rsport.ria.ru/20200822/rozanov-1576157786.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гном гномыч, яна рудковская, евгений плющенко