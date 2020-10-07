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https://ria.ru/20201007/trenirovka-1578646302.html
Пользователи Сети ужаснулись видео с тренировки Гном Гномыча
На странице Гном Гномыча (Александра Плющенко) в Instagram появился видеоролик, который привел его фолловеров в ужас. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T15:52
2020-10-07T15:55
шоубиз
гном гномыч
яна рудковская
евгений плющенко
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>На странице Гном Гномыча (Александра Плющенко) в Instagram появился видеоролик, который привел его фолловеров в ужас.В кадре сын продюсера <a href="http://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яны Рудковской</a> и фигуриста Евгения Плющенко делает растяжку с помощью педагога. Как мальчик подчеркнул в подписи к видео, для него это самая обычная тренировка."Только не жалейте, не надо. Это просто урок хореографии с педагогом Надеждой Валерьевной Поповой и другими спортсменами", — отметил семилетний спортсмен.Пользователи Сети ужаснулись увиденным на кадрах и отметили, что смотреть на такие физические нагрузки "больно":— Я в шоке… Почему мне всегда его жалко.— Нелегок путь на Олимп. Держись, малыш, удачи тебе.— Пойду так же попробую, если не умру — отпишу.— Мне даже смотреть больно.— Пора собирать деньги на освобождение Гномыча.
https://rsport.ria.ru/20200929/plyuschenko-1577961400.html
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гном гномыч, яна рудковская, евгений плющенко

Пользователи Сети ужаснулись видео с тренировки Гном Гномыча

15:52 07.10.2020 (обновлено: 15:55 07.10.2020)
 
© Фото : InstagramГном Гномыч - сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской
Гном Гномыч - сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : Instagram
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. На странице Гном Гномыча (Александра Плющенко) в Instagram появился видеоролик, который привел его фолловеров в ужас.
В кадре сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко делает растяжку с помощью педагога. Как мальчик подчеркнул в подписи к видео, для него это самая обычная тренировка.
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Лучший хореограф мира может поставить программу Гном Гномычу
"Только не жалейте, не надо. Это просто урок хореографии с педагогом Надеждой Валерьевной Поповой и другими спортсменами", — отметил семилетний спортсмен.
Пользователи Сети ужаснулись увиденным на кадрах и отметили, что смотреть на такие физические нагрузки "больно":
— Я в шоке… Почему мне всегда его жалко.
— Нелегок путь на Олимп. Держись, малыш, удачи тебе.
— Пойду так же попробую, если не умру — отпишу.
— Мне даже смотреть больно.
— Пора собирать деньги на освобождение Гномыча.
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ШоубизГном ГномычЯна РудковскаяЕвгений Плющенко
 
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