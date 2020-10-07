У Трампа выявили антитела к коронавирусу
19:58 07.10.2020 (обновлено: 20:09 07.10.2020)
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп покидает Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида после лечения от коронавирусной болезни
ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Антитела к коронавирусу выявлены у президента США Дональда Трампа, он уже сутки не показывает симптомов, говорится в заявлении его врача Шона Конли, распространенном в среду Белым домом.
"У него уже четыре дня нет температуры, более 24 часов нет симптомов, и ему не требовался и он не получал никакой дополнительный кислород со времени первичной госпитализации. По состоянию на сегодня в анализах президента присутствует регистрируемый уровень антител к SARS-CoV-2 IgG из проб, взятых в понедельник, 5 октября", - говорится в документе.
При этом в пробах, взятых в четверг вечером, накануне дня, когда Трамп объявил о заражении, уровень антител был нерегистрируемый, сказано в сообщении.
Конли заверил, что все жизненно важные показатели Трампа, включая насыщенность крови кислородом и частота дыхания, в норме.
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Трамп выписался в понедельник из госпиталя в предместье Вашингтона, где он находился на лечении три дня с диагнозом "коронавирус". Он продолжит лечение на дому в своей резиденции.
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