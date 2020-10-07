https://ria.ru/20201007/tramp-1578711782.html

У Трампа выявили антитела к коронавирусу

Антитела к коронавирусу выявлены у президента США Дональда Трампа, он уже сутки не показывает симптомов, говорится в заявлении его врача Шона Конли,... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T19:58

2020-10-07T19:58

2020-10-07T20:09

вашингтон (город)

сша

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

дональд трамп

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости.</strong> Антитела к коронавирусу выявлены у президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, он уже сутки не показывает симптомов, говорится в заявлении его врача Шона Конли, распространенном в среду Белым домом.При этом в пробах, взятых в четверг вечером, накануне дня, когда Трамп объявил о заражении, уровень антител был нерегистрируемый, сказано в сообщении.Конли заверил, что все жизненно важные показатели Трампа, включая насыщенность крови кислородом и частота дыхания, в норме.Трамп выписался в понедельник из госпиталя в предместье <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>, где он находился на лечении три дня с диагнозом "коронавирус". Он продолжит лечение на дому в своей резиденции.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html

6

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), сша, коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, в мире