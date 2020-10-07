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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/tramp-1578711782.html
У Трампа выявили антитела к коронавирусу
Антитела к коронавирусу выявлены у президента США Дональда Трампа, он уже сутки не показывает симптомов, говорится в заявлении его врача Шона Конли,... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T19:58
2020-10-07T20:09
вашингтон (город)
сша
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости.</strong> Антитела к коронавирусу выявлены у президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, он уже сутки не показывает симптомов, говорится в заявлении его врача Шона Конли, распространенном в среду Белым домом.При этом в пробах, взятых в четверг вечером, накануне дня, когда Трамп объявил о заражении, уровень антител был нерегистрируемый, сказано в сообщении.Конли заверил, что все жизненно важные показатели Трампа, включая насыщенность крови кислородом и частота дыхания, в норме.Трамп выписался в понедельник из госпиталя в предместье <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>, где он находился на лечении три дня с диагнозом "коронавирус". Он продолжит лечение на дому в своей резиденции.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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вашингтон (город), сша, коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, в мире

У Трампа выявили антитела к коронавирусу

19:58 07.10.2020 (обновлено: 20:09 07.10.2020)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп покидает Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида после лечения от коронавирусной болезни
Президент США Дональд Трамп покидает Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида после лечения от коронавирусной болезни - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Антитела к коронавирусу выявлены у президента США Дональда Трампа, он уже сутки не показывает симптомов, говорится в заявлении его врача Шона Конли, распространенном в среду Белым домом.
"У него уже четыре дня нет температуры, более 24 часов нет симптомов, и ему не требовался и он не получал никакой дополнительный кислород со времени первичной госпитализации. По состоянию на сегодня в анализах президента присутствует регистрируемый уровень антител к SARS-CoV-2 IgG из проб, взятых в понедельник, 5 октября", - говорится в документе.
При этом в пробах, взятых в четверг вечером, накануне дня, когда Трамп объявил о заражении, уровень антител был нерегистрируемый, сказано в сообщении.
Конли заверил, что все жизненно важные показатели Трампа, включая насыщенность крови кислородом и частота дыхания, в норме.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Трамп выписался в понедельник из госпиталя в предместье Вашингтона, где он находился на лечении три дня с диагнозом "коронавирус". Он продолжит лечение на дому в своей резиденции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаВашингтон (город)СШАКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампВ мире
 
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