https://ria.ru/20201007/tramp-1578670167.html

США рассекретили записи о возможном плане Обамы связать Трампа с Россией

Глава национальной разведки США Джон Рэтклифф рассекретил записи экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, которые предположительно можно расценивать как доказательство РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:03

2020-10-07T17:03

2020-10-07T17:03

россия

дональд трамп

джон бреннан

хиллари клинтон

барак обама

сша

в мире

политика

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<strong>ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости.</strong> Глава национальной разведки <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> Джон Рэтклифф рассекретил записи экс-директора ЦРУ <a href="https://ria.ru/person_Dzhon_Brennan" target="_blank">Джона Бреннана</a>, которые предположительно можно расценивать как доказательство существования у демократов плана связать тогдашнего кандидата в президенты <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> с Россией, сообщает в среду телеканал <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.Он прикладывает к сообщению копию двухстраничного документа, где не вымараны только шесть строк. По словам источника телеканала, эти записи от руки были сделаны Бреннаном после доклада Обаме по этому вопросу.В частности, там идет речь о якобы "одобренном <a href="https://ria.ru/person_KHillari_Klinton" target="_blank">Хиллари Клинтон</a> предложении одного из ее советников по внешней политике скомпрометировать Дональда Трампа, раскрутив скандал с утверждением о вмешательстве российской службы безопасности". Там указана дата - 28 июля.Судя по инициалам и именам других участников совещания, там присутствовали тогдашний директор ФБР Джеймс Коми и советник по национальной безопасности Сьюзан Райс.В заявлении для Fox News Рэтклифф сообщил, что рассекретил эти записи по указанию президента США Дональда Трампа.В среду Трамп написал в <a href="https://twitter.com/realdonaldtrump" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>, что разрешил рассекретить все документы, имеющие отношение к расследованию дела о связях его предвыборного штаба с Россией. Однако Рэтклифф обнародовал записку до этого.Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией".

https://ria.ru/20200919/raketa-1577474732.html

https://ria.ru/20200930/bayden-1577959544.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, джон бреннан, хиллари клинтон, барак обама, сша, в мире, политика