США рассекретили записи о возможном плане Обамы связать Трампа с Россией
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisДональд Трамп на встрече с президентом США Бараком Обамой в Белом доме
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Глава национальной разведки США Джон Рэтклифф рассекретил записи экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, которые предположительно можно расценивать как доказательство существования у демократов плана связать тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа с Россией, сообщает в среду телеканал Fox News.
Он прикладывает к сообщению копию двухстраничного документа, где не вымараны только шесть строк. По словам источника телеканала, эти записи от руки были сделаны Бреннаном после доклада Обаме по этому вопросу.
В частности, там идет речь о якобы "одобренном Хиллари Клинтон предложении одного из ее советников по внешней политике скомпрометировать Дональда Трампа, раскрутив скандал с утверждением о вмешательстве российской службы безопасности". Там указана дата - 28 июля.
Далее Бреннан фиксирует три пункта, высказанных Обамой, но открыто содержание только одного из них: "Любые свидетельства сотрудничества между штабом Трампа + России".
Судя по инициалам и именам других участников совещания, там присутствовали тогдашний директор ФБР Джеймс Коми и советник по национальной безопасности Сьюзан Райс.
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В заявлении для Fox News Рэтклифф сообщил, что рассекретил эти записи по указанию президента США Дональда Трампа.
В среду Трамп написал в Twitter, что разрешил рассекретить все документы, имеющие отношение к расследованию дела о связях его предвыборного штаба с Россией. Однако Рэтклифф обнародовал записку до этого.
Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией".
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