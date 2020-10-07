В Белом доме рассказали о состоянии Трампа
16:42 07.10.2020 (обновлено: 16:45 07.10.2020)
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США
ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, у которого диагностировали коронавирус, во второй день пребывания в своей главной вашингтонской резиденции после выписки из больницы чувствует себя хорошо и хочет перебраться работать в Овальный кабинет, сообщил в среду журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.
"Он продолжает работать. Он в очень хорошем состоянии здоровья. Мы довольны его прогрессом… Он вчера хотел перейти в Овальный кабинет. Если он решит перейти в Овальный кабинет, у нас там есть протоколы безопасности, не только с точки зрения предметов индивидуальной защиты, но и вентиляции", — сказал он.
По словам экономического советника Трампа Ларри Кудлоу, президент накануне даже заходил в Овальный кабинет с соблюдением мер предосторожности. Об этом Кудлоу сообщил в эфире телеканала CNBC.
Президент США попал в больницу с коронавирусом в минувшую пятницу и выписался оттуда в понедельник, вернувшись в Белый дом.
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