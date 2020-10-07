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В Белом доме рассказали о состоянии Трампа
Президент США Дональд Трамп, у которого диагностировали коронавирус, во второй день пребывания в своей главной вашингтонской резиденции после выписки из... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:42
2020-10-07T16:45
коронавирус covid-19
дональд трамп
здоровье - общество
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a>, у которого диагностировали коронавирус, во второй день пребывания в своей главной вашингтонской резиденции после выписки из больницы чувствует себя хорошо и хочет перебраться работать в Овальный кабинет, сообщил в среду журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.По словам экономического советника Трампа Ларри Кудлоу, президент накануне даже заходил в Овальный кабинет с соблюдением мер предосторожности. Об этом Кудлоу сообщил в эфире телеканала <a href="https://www.cnbc.com/world/?region=world" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNBC</a>.Президент <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> попал в больницу с коронавирусом в минувшую пятницу и выписался оттуда в понедельник, вернувшись в Белый дом.
https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html
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коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире

В Белом доме рассказали о состоянии Трампа

16:42 07.10.2020 (обновлено: 16:45 07.10.2020)
 
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США
Президент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© REUTERS / Leah Millis
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ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, у которого диагностировали коронавирус, во второй день пребывания в своей главной вашингтонской резиденции после выписки из больницы чувствует себя хорошо и хочет перебраться работать в Овальный кабинет, сообщил в среду журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.

"Он продолжает работать. Он в очень хорошем состоянии здоровья. Мы довольны его прогрессом… Он вчера хотел перейти в Овальный кабинет. Если он решит перейти в Овальный кабинет, у нас там есть протоколы безопасности, не только с точки зрения предметов индивидуальной защиты, но и вентиляции", — сказал он.

По словам экономического советника Трампа Ларри Кудлоу, президент накануне даже заходил в Овальный кабинет с соблюдением мер предосторожности. Об этом Кудлоу сообщил в эфире телеканала CNBC.
Президент США попал в больницу с коронавирусом в минувшую пятницу и выписался оттуда в понедельник, вернувшись в Белый дом.
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Коронавирус COVID-19Дональд ТрампЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
 
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