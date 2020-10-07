https://ria.ru/20201007/tramp-1578661318.html

В Белом доме рассказали о состоянии Трампа

Президент США Дональд Трамп, у которого диагностировали коронавирус, во второй день пребывания в своей главной вашингтонской резиденции после выписки из... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T16:42

2020-10-07T16:42

2020-10-07T16:45

коронавирус covid-19

дональд трамп

здоровье - общество

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a>, у которого диагностировали коронавирус, во второй день пребывания в своей главной вашингтонской резиденции после выписки из больницы чувствует себя хорошо и хочет перебраться работать в Овальный кабинет, сообщил в среду журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.По словам экономического советника Трампа Ларри Кудлоу, президент накануне даже заходил в Овальный кабинет с соблюдением мер предосторожности. Об этом Кудлоу сообщил в эфире телеканала <a href="https://www.cnbc.com/world/?region=world" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNBC</a>.Президент <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> попал в больницу с коронавирусом в минувшую пятницу и выписался оттуда в понедельник, вернувшись в Белый дом.

https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире