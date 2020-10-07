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Путин прокомментировал оскорбления Байдена в адрес Трампа
Президент РФ Владимир Путин, комментируя дебаты в США, назвал заявление Джо Байдена в адрес Дональда Трампа про щенка проявлением уровня политической культуры,... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T11:12
2020-10-07T11:40
дональд трамп
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, комментируя дебаты в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, назвал заявление <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> в адрес <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> про щенка проявлением уровня политической культуры, но такие заявления поднимают позицию России, поскольку говорят о ее невероятной влиятельности и мощи.Ранее кандидат в президенты США, бывший вице-президент Джо Байден в ходе дебатов назвал действующего президента страны Трампа "щенком Путина"."Когда кто-то пытается унизить или оскорбить действующего главу государства, в данном случае в том контексте, о котором вы упомянули, так или иначе приподнимают нас с вами, говорят о какой-то нашей невероятной влиятельности и мощи. В известной степени это льёт, как у нас в народе говорят, воду на нашу мельницу", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Он добавил, что данная ситуация не является делом России, и кандидаты в президенты США могут разбираться "между собой так, как считают нужным в контексте происходящих событий"."По поводу взаимной жёсткости либо оскорблений прямых, о которых вы сейчас упомянули, что можно сказать: это проявление уровня политической культуры или отсутствие таковой. Но мы повторяем — тоже в это не лезем - все это продиктовано внутренними процессами политического характера, внутриполитическими вопросами, проблемами самих США", - отметил Путин.
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Путин прокомментировал оскорбления Байдена в адрес Трампа

11:12 07.10.2020 (обновлено: 11:40 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя дебаты в США, назвал заявление Джо Байдена в адрес Дональда Трампа про щенка проявлением уровня политической культуры, но такие заявления поднимают позицию России, поскольку говорят о ее невероятной влиятельности и мощи.
Ранее кандидат в президенты США, бывший вице-президент Джо Байден в ходе дебатов назвал действующего президента страны Трампа "щенком Путина".
"Когда кто-то пытается унизить или оскорбить действующего главу государства, в данном случае в том контексте, о котором вы упомянули, так или иначе приподнимают нас с вами, говорят о какой-то нашей невероятной влиятельности и мощи. В известной степени это льёт, как у нас в народе говорят, воду на нашу мельницу", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что данная ситуация не является делом России, и кандидаты в президенты США могут разбираться "между собой так, как считают нужным в контексте происходящих событий".
"По поводу взаимной жёсткости либо оскорблений прямых, о которых вы сейчас упомянули, что можно сказать: это проявление уровня политической культуры или отсутствие таковой. Но мы повторяем — тоже в это не лезем - все это продиктовано внутренними процессами политического характера, внутриполитическими вопросами, проблемами самих США", - отметил Путин.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 13:05
Песков прокомментировал фразу Байдена, назвавшего Трампа "щенком Путина"
 
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Дональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
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