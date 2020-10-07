https://ria.ru/20201007/testy-1578720273.html

Попова рассказала о разработке новых тестов на антитела к COVID-19

Работа над новыми тестами для определения уровня иммунитета к коронавирусной инфекции идет в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T20:53

2020-10-07T20:53

2020-10-07T20:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Работа над новыми тестами для определения уровня иммунитета к коронавирусной инфекции идет в России, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Нам нужны новые тесты, которые определяют напряженность иммунитета. Мы над этим работаем. И я уверена, что в скором времени мы сможем зарегистрировать новые тесты", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.Она уточнила, что этим занимаются научные центры в Оболенске и научный центр Вектор."Первые тесты, которые мы все использовали и используем, они были настроены и сориентированы на очень высокие уровни антител в крови у переболевших. Если человек переболел, если у него были антитела, и если сегодняшняя тест-система их не выявляет, это еще не значит, что он не защищен. Наука должна с этим разобраться и дать новый инструмент, который позволит определить, какой уровень антител через время после болезни и насколько он защищает человека от болезни", - пояснила Попова.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201007/raspoznat-1578641722.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество