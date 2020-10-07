https://ria.ru/20201007/testy-1578595900.html

Туроператоры помогут туристам сдать тесты на COVID-19

Туроператоры помогут туристам, возвращающимся из-за рубежа, сдать тесты на COVID-19, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:53

2020-10-07T13:53

2020-10-07T13:53

туризм

коронавирус в россии

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. </strong>Туроператоры помогут туристам, возвращающимся из-за рубежа, сдать тесты на COVID-19, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52933.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Сдать ПЦР-тест на COVID-19 для выезда за границу или по возвращению из-за рубежа теперь можно, обратившись к туроператору. Они предлагают новые сервисы, связанные с этими процедурами.Есть два основных варианта. В первом случае туроператоры договариваются напрямую с медицинскими лабораториями о специальных ценах для клиентов, позиционируя эти услуги как свой дополнительный сервис. При этом агенты сами могут записать своих клиентов на тест, когда возникнет такая необходимость. Их комиссия составляет пять процентов от стоимости услуги, рассказывают аналитики ассоциации.Во втором случае предложение услуг медицинских лабораторий не является услугой туроператора. Они договариваются с лабораториями о предоставлении скидки при тестировании на COVID-19.

https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм