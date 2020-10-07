https://ria.ru/20201007/testirovanie-1578738844.html

Мосгорздрав: пациент получает результаты тестов на COVID-19 за три дня

Мосгорздрав опровергает информацию в СМИ, что результатов тестов на COVID приходится ждать неделю. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T23:50

2020-10-07T23:50

2020-10-07T23:52

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коронавирус в россии

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общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Мосгорздрав опровергает информацию в СМИ, что результатов тестов на COVID приходится ждать неделю.Отмечается, что все тесты на <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирус</a>, которые проводятся в столичных учреждениях, попадают в электронную медкарту пациента в течение максимум трех дней."Информация о том, что результатов тестов приходится ждать неделю, не соответствует действительности", - говорится на<a href="https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/4745.html" target="_blank" rel="nofollow noopener"> сайте </a>ведомства.Кроме того, подчеркивается, что по данным пациента, чья история приведена в статье одного издания, провели проверку. Выяснилось, что результат теста, сделанный в частной лаборатории, был положительным, поэтому его направили на дополнительную верификацию в референс-центр и он был отражён в медкарте только на пятый день.Также в ведомстве отметили, что человек, названный в статье врачом скорой помощи, не является сотрудником московской станции скорой и неотложной помощи имени Пучкова.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578735707.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество