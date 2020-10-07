https://ria.ru/20201007/testirovanie-1578738844.html
Мосгорздрав: пациент получает результаты тестов на COVID-19 за три дня
Мосгорздрав опровергает информацию в СМИ, что результатов тестов на COVID приходится ждать неделю. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T23:50
2020-10-07T23:50
2020-10-07T23:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577331154_0:79:2958:1743_1400x0_80_0_0_a4c678cf1af2483cf1acfcfcfd1199fe.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Мосгорздрав опровергает информацию в СМИ, что результатов тестов на COVID приходится ждать неделю.Отмечается, что все тесты на <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирус</a>, которые проводятся в столичных учреждениях, попадают в электронную медкарту пациента в течение максимум трех дней."Информация о том, что результатов тестов приходится ждать неделю, не соответствует действительности", - говорится на<a href="https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/4745.html" target="_blank" rel="nofollow noopener"> сайте </a>ведомства.Кроме того, подчеркивается, что по данным пациента, чья история приведена в статье одного издания, провели проверку. Выяснилось, что результат теста, сделанный в частной лаборатории, был положительным, поэтому его направили на дополнительную верификацию в референс-центр и он был отражён в медкарте только на пятый день.Также в ведомстве отметили, что человек, названный в статье врачом скорой помощи, не является сотрудником московской станции скорой и неотложной помощи имени Пучкова.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578735707.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577331154_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_973d7e2f73d6fc291b3c8a765c47c994.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество