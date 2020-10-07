https://ria.ru/20201007/temrezov-1578568319.html

Темрезов: в следующем году площадь садов КЧР увеличится почти в два раза

В следующем году компания "Сады Карачаево-Черкесии КЧР" намерена высадить ещё 400 гектаров садов к существующим 500 гектарам, сообщил на своей странице в сети... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:33

2020-10-07T10:33

2020-10-07T10:33

карачаево-черкесская республика

отставка главы карачаево-черкесии бориса эбзеева

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<strong>ЧЕРКЕССК, 7 окт - РИА Новости</strong>. В следующем году компания "Сады Карачаево-Черкесии КЧР" намерена высадить ещё 400 гектаров садов к существующим 500 гектарам, сообщил на своей странице в сети Инстаграм глава КЧР <a href="https://ria.ru/person_Rashid_Temrezov" target="_blank">Рашид Темрезов</a>.Глава КЧР напомнил, что в республике площадь садов интенсивного типа увеличена до 500 гектаров."В 2021 году компания намерена высадить ещё 400 гектаров садов в Прикубанском районе", - отметил он.По словам главы региона, возрождение садоводства в Карачаево-Черкесии началось в 2017 году с фруктового сада интенсивного типа в 200 гектаров в Адыге-Хабльском районе. Позже появился единственный в современной России грушевый сад интенсивного типа на площади 9 гектаров. В этом году в качестве эксперимента произведена высадка персиков.При закладке садов были использованы только отечественные саженцы.По словам главы региона, инвестиционный проект по закладке садов интенсивного типа дал толчок развитию садоводства в личных подсобных хозяйствах жителей региона. С прошлого года в КЧР работает республиканская программа по мини-садам. В ней участвуют 4 муниципальных района республики - в 50 сельских подворьях, входящих в состав кооператива, заложены мини-сады интенсивного типа с системой капельного орошения.Темрезов подчеркнул, что реализация проекта будет масштабной и долгосрочной."На нашей стороне не только уникальный мягкий климат республики, но и трудолюбие жителей республики", - написал Темрезов.

https://ria.ru/20200930/temrezov-1578001788.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отставка главы карачаево-черкесии бориса эбзеева