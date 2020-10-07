https://ria.ru/20201007/telefon-1578534699.html

Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах

Определить, как вы записаны у друга или знакомого в телефоне можно с помощью специальных приложений, однако делать этого не рекомендуется из соображений... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T02:02

2020-10-07T02:02

2020-10-07T02:02

антон куканов

роскачество

смартфоны

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572140608_0:106:2000:1231_1400x0_80_0_0_f542e6caccc742cf2caf836e327cbc43.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Определить, как вы записаны у друга или знакомого в телефоне можно с помощью специальных приложений, однако делать этого не рекомендуется из соображений информационной безопасности, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201007/832122454.html" target="_blank">Прайм</a>" руководитель центра цифровой экспертизы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a>" Антон Куканов.Однако сейчас это приложение больше используют для определения того, как тот или иной человек записан в телефонные книжки других людей.

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон куканов, роскачество, смартфоны, технологии, общество