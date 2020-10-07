https://ria.ru/20201007/telefon-1578534699.html
Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
Определить, как вы записаны у друга или знакомого в телефоне можно с помощью специальных приложений, однако делать этого не рекомендуется из соображений... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T02:02
2020-10-07T02:02
2020-10-07T02:02
антон куканов
роскачество
смартфоны
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Определить, как вы записаны у друга или знакомого в телефоне можно с помощью специальных приложений, однако делать этого не рекомендуется из соображений информационной безопасности, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201007/832122454.html" target="_blank">Прайм</a>" руководитель центра цифровой экспертизы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a>" Антон Куканов.Однако сейчас это приложение больше используют для определения того, как тот или иной человек записан в телефонные книжки других людей.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон куканов, роскачество, смартфоны, технологии, общество