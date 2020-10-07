https://ria.ru/20201007/tekhnopark-1578572367.html

Технопарк "Кванториум" и IT-куб открылись в Свободном Амурской области

Технопарк "Кванториум" и IT-куб открылись в городе Свободный Амурской области, объекты посетил губернатор региона Василий Орлов, сообщает правительство области. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:46

2020-10-07T10:46

2020-10-07T10:46

амурская область

благовещенск

свободный

общество

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Технопарк "Кванториум" и IT-куб открылись в городе Свободный <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, объекты посетил губернатор региона Василий Орлов, сообщает правительство области.Технопарк разместился в двухэтажном здании на территории Детской железной дороги Свободного, залы для занятий оформили по специальному брендбуку, отремонтировать помещения, закупить мебель и благоустроить территорию вокруг помогли компании РЖД и СИБУР. Площадь "Кванториума" - почти 400 квадратных метров, заниматься здесь по направлениям "Гео/Аэро", VR/Промдизайн", "Робо/IT, "Хайтек" смогут более 300 школьников."Сеть детских технопарков в регионе активно разрастается. Сегодня стационарные "Кванториумы" работают в Благовещенске и Свободном. Кроме того, у нас есть самый большой в стране технопарк, который охватывает техническим творчеством детей из шести сельских территорий. Вскоре в этот процесс будет вовлечено еще шесть поселений. Сделать это позволит еще один мобильный "Кванториум", который уже прибыл в область и готовится к старту", - приводятся в сообщении слова Орлова.По словам губернатора, к 2022 году в Приамурье появятся пять передвижных технопарков. "Таким образом, передвижные лаборатории позволят охватить сельских школьников всей области", - отмечают власти.IT-куб открыли в бывшей городской библиотеке Свободного, здесь школьники будут изучать языки программирования, системное администрирование, принципы работы с большими базами данных, программирование на Python, робототехнику. Обучение в клубе бесплатное, здесь занимаются 488 человек от 8 до 18 лет."...Сегодня нашу жизнь сложно представить без использования цифровых технологий, тем более без них нельзя обойтись в будущем. Поэтому уже сейчас мы нацелены на подготовку высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики региона. Я искренне благодарю за помощь в создании новых технических пространств компании РЖД и СИБУР. Очень важно, что крупные компании заботятся о подготовке будущих кадров и создают в регионе все условия для этого", - заключил Орлов.Свободный - третий по численности населения город Приамурья, здесь строится Амурский газоперерабатывающий завод.

https://realty.ria.ru/20200821/1576076325.html

амурская область

благовещенск

свободный

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, благовещенск, свободный, общество