https://ria.ru/20201007/tailand-1578666006.html

В Таиланде планируют перенести дату приезда первых иностранных туристов

Прибытие первой группы долгосрочных иностранных туристов в Таиланд перенесено властями на неопределенную дату, сообщил губернатор провинции Пхукет Наронг... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:55

2020-10-07T17:55

2020-10-07T18:06

туризм

коронавирус covid-19

туризм

визы

гуандун

новости - туризм

пхукет (остров)

таиланд

гуанчжоу

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<strong>БАНГКОК, 7 окт — РИА Новости.</strong> Прибытие первой группы долгосрочных иностранных туристов в Таиланд перенесено властями на неопределенную дату, сообщил губернатор провинции Пхукет Наронг Вунсиау на странице администрации острова в соцсети."Прием иностранных гостей по новой схеме долгосрочного туризма – это вопрос кооперации нескольких ведомств, в том числе министерства иностранных дел, правительственного центра по борьбе с COVID-19 и министерства внутренних дел. Никаких указаний о приеме отдыхающих завтра, 8 октября, или в какие-либо другие даты от МИД и других центральных органов не поступало", — заявил он.Губернатор провинции также отметил, что администрация Пхукета обращалась в правительство с просьбой о переносе приезда 120 долгосрочных туристов из китайской провинции Гуанчжоу, о прибытии которых чартером именно 8 октября неоднократно объявляли представители министерства туризма."Я много консультировался с представителями общественности Пхукета и — дистанционно — с губернатором ТАТ (национальное управление Таиланда по туризму). Ожидается большой наплыв тайских туристов со всей страны на знаменитый пхукетский вегетарианский фестиваль. И многие выразили опасения, что приезд иностранцев может сократить число приехавших тайцев, которые опасаются COVID-19", — сказал глава администрации провинции.Власти острова просят отложить прибытие первых иностранных туристов.Всемирно известный традиционный ежегодный вегетарианский фестиваль на острове Пхукет пройдет в этом году с 17 по 25 октября. Обычно на него массово съезжаются гости, чтобы попробовать замысловатые блюда, часто внешне и по вкусу имитирующие мясные, а еще — увидеть красочные процессии и представления.Выступая перед журналистами 1 октября, министр спорта и туризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан заявлял о планируемом на 8 октября прибытии группы из 120 китайских туристов из провинции Гуанчжоу на остров Пхукет, а также о прибытии 25 октября в Бангкок еще одной группы из 126 граждан Китая из провинции Гуандун и группы из 120 граждан стран Скандинавии и Шенгенской зоны в Бангкок 1 ноября. Все они должны приехать по новой, принятой правительством 15 сентября схеме выдачи долгосрочных туристических виз, позволяющих находиться в Таиланде до 270 дней (90+90+90), и будут обязаны пройти за свой счет 14-дневный карантин, а потом исполнять все правила, связанные с эпидемиологической безопасностью.

https://ria.ru/20200928/ingushetiya-1577648885.html

https://ria.ru/20201007/astrakhan-1578284076.html

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пхукет (остров)

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гуанчжоу

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, визы, гуандун, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, гуанчжоу