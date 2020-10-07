https://ria.ru/20201007/svadba-1578736850.html

Девушка решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря

РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T23:25

2020-10-07T23:25

2020-10-07T23:25

великобритания

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Учительница из города Гастингс в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> согласилась выйти замуж вслепую, сообщает <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank">Daily Mail</a><strong>.</strong>Свое участие в шоу "Замуж с первого взгляда"<strong> </strong>она объяснила тем, что не любит ходить на свидания, хотя и предпочитает серьезные отношения.Мишель, как пишет портал, встретила своего будущего мужа Оуэна незадолго до свадьбы и поделилась эмоциями перед торжеством.Отмечается, что девушка расплакалась, когда шла к алтарю, где ее в этот волнительный момент ждал жених Оуэн и ее отец.Несмотря на тревогу перед встречей, жених и невеста понравились друг другу."Мишель очень красивая, меня к ней тянет", - признался Оуэн.

https://ria.ru/20201005/plate-1578286129.html

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великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, в мире