https://ria.ru/20201007/sud-1578691667.html
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе
Суд арестовал на два месяца мужчину, готовившего теракт у здания Дворца правосудия в Ставрополе, сообщает Ленинский районный суд города. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T18:19
2020-10-07T18:19
2020-10-07T18:45
ставрополь
происшествия
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<strong>ПЯТИГОРСК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Суд арестовал на два месяца мужчину, готовившего теракт у здания Дворца правосудия в <a href="http://ria.ru/location_Stavropol/" target="_blank" data-auto="true">Ставрополе</a>, сообщает Ленинский районный суд города."В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказано в сообщении суда.По данным УФСБ по региону, мужчина был сторонником запрещенной в России террористической группировки ИГ. Во время подготовки к совершению преступления он фотографировал административные здания правоохранительных органов, а также органов судебной власти в Ставрополе. Он был задержан силовиками рядом со зданием суда, где оценивал возможность совершить теракт.
https://ria.ru/20200811/1575642265.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставрополь, происшествия