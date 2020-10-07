https://ria.ru/20201007/sud-1578691667.html

Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе

Суд арестовал на два месяца мужчину, готовившего теракт у здания Дворца правосудия в Ставрополе, сообщает Ленинский районный суд города. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T18:19

2020-10-07T18:19

2020-10-07T18:45

ставрополь

происшествия

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<strong>ПЯТИГОРСК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Суд арестовал на два месяца мужчину, готовившего теракт у здания Дворца правосудия в <a href="http://ria.ru/location_Stavropol/" target="_blank" data-auto="true">Ставрополе</a>, сообщает Ленинский районный суд города."В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказано в сообщении суда.По данным УФСБ по региону, мужчина был сторонником запрещенной в России террористической группировки ИГ. Во время подготовки к совершению преступления он фотографировал административные здания правоохранительных органов, а также органов судебной власти в Ставрополе. Он был задержан силовиками рядом со зданием суда, где оценивал возможность совершить теракт.

https://ria.ru/20200811/1575642265.html

ставрополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставрополь, происшествия