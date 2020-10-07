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На северо-востоке Москвы конфликт двух мужчин закончился стрельбой
Конфликт двух мужчин на северо-востоке Москвы завершился ранением одного из них из травматического оружия, предполагаемый стрелок задержан, сообщили в... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:27
2020-10-07T16:27
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москва
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Конфликт двух мужчин на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> завершился ранением одного из них из травматического оружия, предполагаемый стрелок задержан, сообщили в пресс-службе столичного <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a>."Сегодня около 14.00 на Холмогорской улице между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников, предположительно из травматического оружия, произвел выстрел в другого участника конфликта", - говорится в сообщении.Прибывшие на место правоохранители задержали стрелявшего, пострадавший доставлен в больницу, проводится проверка.
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гумвд, москва, происшествия

На северо-востоке Москвы конфликт двух мужчин закончился стрельбой

16:27 07.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы
Автомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Конфликт двух мужчин на северо-востоке Москвы завершился ранением одного из них из травматического оружия, предполагаемый стрелок задержан, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
"Сегодня около 14.00 на Холмогорской улице между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников, предположительно из травматического оружия, произвел выстрел в другого участника конфликта", - говорится в сообщении.
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На востоке Москвы мужчина обстрелял знакомого из-за 5 тысяч рублей
Прибывшие на место правоохранители задержали стрелявшего, пострадавший доставлен в больницу, проводится проверка.
 
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