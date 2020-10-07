https://ria.ru/20201007/strelba-1578652282.html
На северо-востоке Москвы конфликт двух мужчин закончился стрельбой
Конфликт двух мужчин на северо-востоке Москвы завершился ранением одного из них из травматического оружия, предполагаемый стрелок задержан, сообщили в... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:27
2020-10-07T16:27
2020-10-07T16:27
гумвд
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Конфликт двух мужчин на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> завершился ранением одного из них из травматического оружия, предполагаемый стрелок задержан, сообщили в пресс-службе столичного <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a>."Сегодня около 14.00 на Холмогорской улице между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников, предположительно из травматического оружия, произвел выстрел в другого участника конфликта", - говорится в сообщении.Прибывшие на место правоохранители задержали стрелявшего, пострадавший доставлен в больницу, проводится проверка.
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/konflikt-1577416585.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, москва, происшествия