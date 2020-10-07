https://ria.ru/20201007/stepanakert-1578640328.html

До 40 процентов жителей Степанакерта покинули город из-за боев

Вице-мэр Степанакерта Сурен Тамразян заявил, что обстрелы вынудили покинуть столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики 30-40 процентов... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T15:20

2020-10-07T15:20

2020-10-07T18:06

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

степанакерт

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 7 окт — РИА Новости.</strong> Вице-мэр <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a> Сурен Тамразян заявил, что обстрелы вынудили покинуть столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики 30-40 процентов населения.В то же время в Степанкерт приехало много беженцев из других сел и городов, однако их число точно не известно, сказал чиновник.Ситуация в Нагорном КарабахеКонфликт начался в феврале 1988-го, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992-го идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.На прошлой неделе <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> выпустили заявление, в котором осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/protesty-1578318624.html

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нагорно-карабахская республика

степанакерт

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, степанакерт, армения, в мире