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Туризм
https://ria.ru/20201007/stavropole-1578618207.html
Эксперты прогнозируют потерю турпотока в Ставрополье из-за самоизоляции
По мнению туроператоров, режим двухнедельной самоизоляции в Ставрополье для всех граждан, прибывающих в регион, за исключением клиентов санаториев и тех, кто... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:09
2020-10-07T16:09
туризм
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
ставропольский край
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong> По мнению туроператоров, режим двухнедельной самоизоляции в Ставрополье для всех граждан, прибывающих в регион, за исключением клиентов санаториев и тех, кто путешествует по работе, может привести к существенному снижению числа гостей в регионе,<a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52925.html" target="_blank"> сообщает</a> АТОР. Как говорят туроператоры, большинство их клиентов приезжает в Ставропольский край для лечебно-оздоровительного отдыха в санаториях. В осенний период доля таких поездок достигает 95-98 процентов. Большинство туристов выбирают отдых и лечение в Кавказских минеральных водах. Таким образом, абсолютное большинство людей, которые запланировали поездки в Ставрополье, смогут реализовать свои планы без карантина.Но, несмотря на то, что фактически оздоровительный отдых в регионе возможен, эксперты не исключают, что многие туристы в этом году от него все же воздержатся.Туристический сектор Ставропольского края с начала года пострадал больше, чем в других регионах. Здесь самая возрастная целевая аудитория (на оздоровление и лечение в Кавминводы часто приезжают туристы старше 60 лет), а для отдыха в санаториях нужно получать справки."После снятия режима самоизоляции в регионе повысили цены, поэтому продажи шли не слишком активно", — рассказывают еще об одном нюансе в крупной туроператорской компании.Новый инфоповод (введение самоизоляции для въезжающих) станет дополнительным доводом для отказа от поездок в регион, считают эксперты."Если Краснодарский край уже потерял в этом году около 20 процентов туристов, то Ставропольский – 45 процентов. С учетом новых ограничений, по итогам года снижение турпотока на Ставрополье может составить не менее 50 процентов. Люди сейчас предпочитают ехать туда, где "нет сложностей", — говорит гендиректор туркомпании Сергей Ромашкин.Правда, эксперты пока не берутся прогнозировать вероятные аннуляции путевок в Ставропольский край, купленных по акции.При этом, некоторые участники рынка не исключают даже того, что во втором этапе акции Ставропольский край участвовать не будет. На данный момент подтверждения этой информации нет. В первой программе туристического кешбэка этот регион пользовался хорошим спросом.
https://ria.ru/20201006/sanatorii-1578481759.html
https://ria.ru/20201007/astrakhan-1578284076.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, ставропольский край

Эксперты прогнозируют потерю турпотока в Ставрополье из-за самоизоляции

16:09 07.10.2020
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГорода России. Пятигорск
Города России. Пятигорск - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. По мнению туроператоров, режим двухнедельной самоизоляции в Ставрополье для всех граждан, прибывающих в регион, за исключением клиентов санаториев и тех, кто путешествует по работе, может привести к существенному снижению числа гостей в регионе, сообщает АТОР.
Как говорят туроператоры, большинство их клиентов приезжает в Ставропольский край для лечебно-оздоровительного отдыха в санаториях. В осенний период доля таких поездок достигает 95-98 процентов. Большинство туристов выбирают отдых и лечение в Кавказских минеральных водах. Таким образом, абсолютное большинство людей, которые запланировали поездки в Ставрополье, смогут реализовать свои планы без карантина.
Но, несмотря на то, что фактически оздоровительный отдых в регионе возможен, эксперты не исключают, что многие туристы в этом году от него все же воздержатся.
Туристический сектор Ставропольского края с начала года пострадал больше, чем в других регионах. Здесь самая возрастная целевая аудитория (на оздоровление и лечение в Кавминводы часто приезжают туристы старше 60 лет), а для отдыха в санаториях нужно получать справки.
"После снятия режима самоизоляции в регионе повысили цены, поэтому продажи шли не слишком активно", — рассказывают еще об одном нюансе в крупной туроператорской компании.
Новый инфоповод (введение самоизоляции для въезжающих) станет дополнительным доводом для отказа от поездок в регион, считают эксперты.
"Если Краснодарский край уже потерял в этом году около 20 процентов туристов, то Ставропольский – 45 процентов. С учетом новых ограничений, по итогам года снижение турпотока на Ставрополье может составить не менее 50 процентов. Люди сейчас предпочитают ехать туда, где "нет сложностей", — говорит гендиректор туркомпании Сергей Ромашкин.
Ессентуки - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 18:38Туризм
В Ставропольском крае вводят ограничения, но не для клиентов санаториев
Правда, эксперты пока не берутся прогнозировать вероятные аннуляции путевок в Ставропольский край, купленных по акции.
При этом, некоторые участники рынка не исключают даже того, что во втором этапе акции Ставропольский край участвовать не будет. На данный момент подтверждения этой информации нет. В первой программе туристического кешбэка этот регион пользовался хорошим спросом.
Рыбак - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 08:00Туризм
Рыбная столица России. Осеннее путешествие в Астрахань
 
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