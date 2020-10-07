https://ria.ru/20201007/stavropole-1578618207.html

Эксперты прогнозируют потерю турпотока в Ставрополье из-за самоизоляции

По мнению туроператоров, режим двухнедельной самоизоляции в Ставрополье для всех граждан, прибывающих в регион, за исключением клиентов санаториев и тех, кто... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T16:09

2020-10-07T16:09

2020-10-07T16:09

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туризм

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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ставропольский край

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong> По мнению туроператоров, режим двухнедельной самоизоляции в Ставрополье для всех граждан, прибывающих в регион, за исключением клиентов санаториев и тех, кто путешествует по работе, может привести к существенному снижению числа гостей в регионе,<a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52925.html" target="_blank"> сообщает</a> АТОР. Как говорят туроператоры, большинство их клиентов приезжает в Ставропольский край для лечебно-оздоровительного отдыха в санаториях. В осенний период доля таких поездок достигает 95-98 процентов. Большинство туристов выбирают отдых и лечение в Кавказских минеральных водах. Таким образом, абсолютное большинство людей, которые запланировали поездки в Ставрополье, смогут реализовать свои планы без карантина.Но, несмотря на то, что фактически оздоровительный отдых в регионе возможен, эксперты не исключают, что многие туристы в этом году от него все же воздержатся.Туристический сектор Ставропольского края с начала года пострадал больше, чем в других регионах. Здесь самая возрастная целевая аудитория (на оздоровление и лечение в Кавминводы часто приезжают туристы старше 60 лет), а для отдыха в санаториях нужно получать справки."После снятия режима самоизоляции в регионе повысили цены, поэтому продажи шли не слишком активно", — рассказывают еще об одном нюансе в крупной туроператорской компании.Новый инфоповод (введение самоизоляции для въезжающих) станет дополнительным доводом для отказа от поездок в регион, считают эксперты."Если Краснодарский край уже потерял в этом году около 20 процентов туристов, то Ставропольский – 45 процентов. С учетом новых ограничений, по итогам года снижение турпотока на Ставрополье может составить не менее 50 процентов. Люди сейчас предпочитают ехать туда, где "нет сложностей", — говорит гендиректор туркомпании Сергей Ромашкин.Правда, эксперты пока не берутся прогнозировать вероятные аннуляции путевок в Ставропольский край, купленных по акции.При этом, некоторые участники рынка не исключают даже того, что во втором этапе акции Ставропольский край участвовать не будет. На данный момент подтверждения этой информации нет. В первой программе туристического кешбэка этот регион пользовался хорошим спросом.

https://ria.ru/20201006/sanatorii-1578481759.html

https://ria.ru/20201007/astrakhan-1578284076.html

ставропольский край

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, ставропольский край