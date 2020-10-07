https://ria.ru/20201007/statistika-1578604162.html
Кремль не видит повода не доверять российской статистике по коронавирусу
В Кремле не видят повода не доверять российской статистике по коронавирусу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:07
2020-10-07T13:07
2020-10-07T13:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле не видят повода не доверять российской статистике по коронавирусу, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Журналисты задали ему вопрос, доверяют ли в Кремле статистике по коронавирусу, которая поступает из регионов, а также сообщили, что от местных жителей поступают данные о том, что в регионах выявляют коронавирус, но врачи якобы отказывают в проведении тестов, чтобы не портить показатели.На реплику журналиста о том, что эти сообщения уже публикуются в СМИ, он сказал: "Обязательно посмотрим эти публикации".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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