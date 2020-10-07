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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/statistika-1578604162.html
Кремль не видит повода не доверять российской статистике по коронавирусу
В Кремле не видят повода не доверять российской статистике по коронавирусу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:07
2020-10-07T13:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле не видят повода не доверять российской статистике по коронавирусу, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Журналисты задали ему вопрос, доверяют ли в Кремле статистике по коронавирусу, которая поступает из регионов, а также сообщили, что от местных жителей поступают данные о том, что в регионах выявляют коронавирус, но врачи якобы отказывают в проведении тестов, чтобы не портить показатели.На реплику журналиста о том, что эти сообщения уже публикуются в СМИ, он сказал: "Обязательно посмотрим эти публикации".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

Кремль не видит повода не доверять российской статистике по коронавирусу

13:07 07.10.2020 (обновлено: 13:08 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Кремле не видят повода не доверять российской статистике по коронавирусу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали ему вопрос, доверяют ли в Кремле статистике по коронавирусу, которая поступает из регионов, а также сообщили, что от местных жителей поступают данные о том, что в регионах выявляют коронавирус, но врачи якобы отказывают в проведении тестов, чтобы не портить показатели.
"Мы не видим повода для того, чтобы не доверять этой статистике. Вы знаете, что сбор всех данных хорошо отлажен в правительственном штабе и наработан за прошедшие месяцы. Что касается таких случаев, которые были упомянуты вами, опубликуйте конкретные случаи, и это станет поводом для самого тщательного разбирательства", - сказал Песков.
На реплику журналиста о том, что эти сообщения уже публикуются в СМИ, он сказал: "Обязательно посмотрим эти публикации".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
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