https://ria.ru/20201007/ssha-oruzhie-buduschego-1578485319.html

"Они не знают, чего ждать": как США хотят поступить с Россией и Китаем

Развивать искусственный интеллект, совершенствовать кибероружие, защищаться от биологической угрозы — специальная комиссия конгресса США Future of Defense Task... РИА Новости, 07.10.2020

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Андрей Коц.</strong> Развивать искусственный интеллект, совершенствовать кибероружие, защищаться от биологической угрозы — специальная комиссия конгресса США Future of Defense Task Force (FDTF) в 87-страничном докладе обозначила перспективные направления военного развития страны на ближайшие десятилетия. FDTF сформировали в октябре прошлого года для выработки стратегии противостояния с Россией и Китаем. Конгрессмены прямо называют Москву и Пекин экзистенциальной угрозой для США и дают Пентагону рекомендации по ее нейтрализации. О том, на что сделают ставку американцы, — в материале РИА Новости.Будущее — за роботамиПо мнению аналитиков конгресса, прогресс в развитии искусственного интеллекта, квантовых компьютеров, космических систем, кибероружия, биотехнологий и средств радиоэлектронной борьбы очень скоро приведет к тому, что традиционные методы ведения войны окончательно уйдут в прошлое.Вооруженные конфликты будут начинаться не с воздушных бомбардировок, высадок десанта на побережье и масштабных наступлений на суше, а с точечных ударов хакеров по критической инфраструктуре, электросетям, финансовой и здравоохранительной системам противника. А сражения развернутся в космосе и киберпространстве. Успех на этих фронтах способен парализовать атакованное государство.В специальной комиссии конгресса уверены, что подобные методы вполне по силам противникам США, которые вместо того, чтобы тягаться с могучей американской оборонной машиной, попытаются обезвредить ее несколькими точечными и не очень затратными ударами. Конгрессмены считают, что для защиты от новых угроз нужны масштабные инвестиции в науку. В частности, предлагают тратить не меньше 3,4 процента военного бюджета на перспективные технологии и обязать каждый вид вооруженных сил не жалеть ресурсов для их интеграции в войска.Особое внимание конгресс призывает уделить развитию искусственного интеллекта. "Это повлияет буквально на все аспекты жизни общества, — говорится в докладе. — Внедрение ИИ в войска и систему нацбезопасности фундаментально изменит методы ведения войны. Государство, которое победит в гонке по созданию ИИ, получит критическое и, возможно, неоспоримое военное и экономическое преимущество. Компьютеры уже значительно превосходят человека в скорости обработки информации и принятия решений. Военные задействуют ИИ для создания автономных боевых платформ, которые без вмешательства человека смогут самостоятельно искать и уничтожать цели противника. Особо эффективно это оружие в тактике "роя", когда множество небольших роботов атакует одну цель". Биологическая угрозаВ докладе отмечается, что ИИ также можно использовать для разведки, мониторинга вражеских сетей, планирования боевых операций и многого другого. В более глобальном плане полноценный искусственный интеллект сильно поспособствует коммерции, транспорту, здравоохранению, образованию, финансовым рынкам. Конгрессмены делают вывод: страна, первой создавшая искусственный интеллект, фактически получит власть над миром. И предлагают предусмотреть глубокую интеграцию ИИ во все виды перспективной боевой техники, закупаемой Пентагоном.Документ также подчеркивает важность биотехнологий и защиты от связанных с ними угроз. По мнению конгрессменов, сегодня в этой области лидирует Китай. В военном деле биотехнологии могут применяться, в частности, для повышения боевой эффективности военнослужащих. Прогресс в синтетической биологии приведет к созданию генетических кодов, не существующих в естественной природе, но способных стать грозным и эффективным оружием. Речь идет о боевых вирусах нового поколения избирательного действия — например, поражающих только представителей определенного этноса. Или сельскохозяйственная культура-вредитель, опустошающая поля и вызывающая голод в стане противника. Эксперты комиссии напомнили, что страна лидирует по числу заразившихся коронавирусом. А значит, система здравоохранения и национальная безопасность в целом остаются крайне уязвимыми. Впрочем, США и сами не прочь поэкспериментировать с невидимым оружием. Во многих бывших советских республиках действуют многочисленные американские биолаборатории, доступ к которым для простых смертных закрыт. По мнению некоторых российских военных специалистов, там разрабатывают боевые вирусы. Хакеры и гиперзвукОперациям в киберспространстве и методам радиоэлектронной борьбы в докладе тоже уделили большое внимание. В мире будущего хорошо обученные хакеры сделают для успеха боевой операции больше, чем воинские соединения. Действия в киберпространстве могут применяться для оказания политического или экономического влияния, шпионажа, атак на ключевые элементы инфраструктуры. Конгрессмены рекомендуют не только развивать наступательные возможности США в этой области, но и готовиться к обороне, так как компьютеризация и объединение в Сети американских вооружений делают их уязвимыми для хакеров. Авторы доклада также настаивают на необходимости разработки новых методов защиты от современных комплексов радиоэлектронной борьбы. В частности, предлагают создать альтернативу спутниковой системе глобального позиционирования GPS, которая боится помех.О космосе в докладе речь заходит постоянно. Авторы утверждают, что Россия и Китай в последние годы серьезно повысили свои возможности на околоземной орбите. Эксперты уверены, что Москва и Пекин создают противоспутниковые ракеты наземного базирования, способные серьезно проредить космическую группировку США, и подчеркивают важность разработки собственных орбитальных военных платформ.Наконец, авторы доклада призывают Вашингтон ускорить национальную программу по созданию гиперзвукового оружия, ссылаясь на то, что такое уже есть у России и Китая. Докладчики опасаются, что без подобных ударных систем США не смогут в полной мере реализовать стратегию быстрого глобального удара (Prompt Global Strike).

https://ria.ru/20200817/1575776224.html

https://ria.ru/20200826/izobretenie-1576338659.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

gps, министерство обороны сша, москва, вашингтон (город), сша, безопасность