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Путин заявил о возможности наладить контакты с демпартией США
Президент РФ Владимир Путин считает, что у страны есть определенная идеологическая база для налаживания контактов с демократической партией США - эта... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:03
2020-10-07T12:03
россия
джо байден
владимир путин
европа
сша
политика
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> считает, что у страны есть определенная идеологическая база для налаживания контактов с демократической партией <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> - эта политическая сила ближе, чем европейские политики, к идеям социал-демократии, из которых в свое время выросла и коммунистическая партия.Президент РФ в интервью в эфире телеканала "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>" ответил на вопросы о ходе избирательной кампании в Штатах. Он отметил, что кандидат от демпартии <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байден</a> демонстрирует достаточно острую антироссийскую риторику."Но есть и вещи, на которые тоже стоит обратить внимание. Во-первых, Демократическая партия традиционно ближе к так называемым либеральным ценностям, она ближе к идеям социал-демократии, если сравнивать с Европой. А из социал-демократической среды когда-то выросла и коммунистическая партия", - добавил Путин.Он уточнил, что многие ценности левого характера, хотя они и труднореализуемы, являются сейчас очень привлекательными."Поэтому в этом смысле есть даже какая-то идеологическая база для налаживания контактов с представителем Демократической партии", - считает президент РФ.
https://ria.ru/20200930/bayden-1577959544.html
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россия
европа
сша
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россия, джо байден, владимир путин, европа, сша, политика

Путин заявил о возможности наладить контакты с демпартией США

12:03 07.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что у страны есть определенная идеологическая база для налаживания контактов с демократической партией США - эта политическая сила ближе, чем европейские политики, к идеям социал-демократии, из которых в свое время выросла и коммунистическая партия.
Президент РФ в интервью в эфире телеканала "Россия 24" ответил на вопросы о ходе избирательной кампании в Штатах. Он отметил, что кандидат от демпартии Джо Байден демонстрирует достаточно острую антироссийскую риторику.
"Но есть и вещи, на которые тоже стоит обратить внимание. Во-первых, Демократическая партия традиционно ближе к так называемым либеральным ценностям, она ближе к идеям социал-демократии, если сравнивать с Европой. А из социал-демократической среды когда-то выросла и коммунистическая партия", - добавил Путин.
Он уточнил, что многие ценности левого характера, хотя они и труднореализуемы, являются сейчас очень привлекательными.
"Поэтому в этом смысле есть даже какая-то идеологическая база для налаживания контактов с представителем Демократической партии", - считает президент РФ.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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