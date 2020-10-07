https://ria.ru/20201007/ssha-1578589792.html
Путин заявил о возможности наладить контакты с демпартией США
Президент РФ Владимир Путин считает, что у страны есть определенная идеологическая база для налаживания контактов с демократической партией США - эта... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:03
2020-10-07T12:03
2020-10-07T12:03
россия
джо байден
владимир путин
европа
сша
политика
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> считает, что у страны есть определенная идеологическая база для налаживания контактов с демократической партией <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> - эта политическая сила ближе, чем европейские политики, к идеям социал-демократии, из которых в свое время выросла и коммунистическая партия.Президент РФ в интервью в эфире телеканала "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>" ответил на вопросы о ходе избирательной кампании в Штатах. Он отметил, что кандидат от демпартии <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байден</a> демонстрирует достаточно острую антироссийскую риторику."Но есть и вещи, на которые тоже стоит обратить внимание. Во-первых, Демократическая партия традиционно ближе к так называемым либеральным ценностям, она ближе к идеям социал-демократии, если сравнивать с Европой. А из социал-демократической среды когда-то выросла и коммунистическая партия", - добавил Путин.Он уточнил, что многие ценности левого характера, хотя они и труднореализуемы, являются сейчас очень привлекательными."Поэтому в этом смысле есть даже какая-то идеологическая база для налаживания контактов с представителем Демократической партии", - считает президент РФ.
https://ria.ru/20200930/bayden-1577959544.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джо байден, владимир путин, европа, сша, политика