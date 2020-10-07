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Путин подтвердил готовность работать с любым будущим президентом США
Позицию кандидатов в президенты любого государства, в том числе США, должны оценивать граждане этих стран, Россия здесь является сторонним наблюдателем, заявил... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T11:39
2020-10-07T11:39
россия
владимир путин
сша
политика
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Позицию кандидатов в президенты любого государства, в том числе <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, должны оценивать граждане этих стран, Россия здесь является сторонним наблюдателем, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."Позицию кандидатов в президенты любой страны, в том числе такой великой державы, - надо прямо об этом сказать - как США, должны оценивать избиратели этой страны, в данном случае - граждане Соединенных Штатов. Мы - сторонние наблюдатели, мы не вмешиваемся", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 24" в ответ на вопрос, позиция какого кандидата в президенты США ему ближе.Россия будет работать с любым будущим президентом США, которому окажет доверие американский народ, добавил Владимир Путин."Мы будем работать с любым будущим президентом Соединенных Штатов, с тем человеком, которому окажет доверие американский народ", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20201006/patriotizm-1578276854.html
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россия
сша
РИА Новости
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россия, владимир путин, сша, политика

Путин подтвердил готовность работать с любым будущим президентом США

11:39 07.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Позицию кандидатов в президенты любого государства, в том числе США, должны оценивать граждане этих стран, Россия здесь является сторонним наблюдателем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Позицию кандидатов в президенты любой страны, в том числе такой великой державы, - надо прямо об этом сказать - как США, должны оценивать избиратели этой страны, в данном случае - граждане Соединенных Штатов. Мы - сторонние наблюдатели, мы не вмешиваемся", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 24" в ответ на вопрос, позиция какого кандидата в президенты США ему ближе.
Россия будет работать с любым будущим президентом США, которому окажет доверие американский народ, добавил Владимир Путин.
"Мы будем работать с любым будущим президентом Соединенных Штатов, с тем человеком, которому окажет доверие американский народ", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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