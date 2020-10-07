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https://ria.ru/20201007/sostoyanie-1578562967.html
Состояние богатейших людей мира обновило максимум в условиях коронавируса
Финансовое состояние миллиардеров в мире на конец июля 2020 года достигло 10,2 триллиона долларов, что является новым историческим рекордом, следует из отчета... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:17
2020-10-07T10:17
коронавирус covid-19
pwc
ubs
в мире
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Финансовое состояние миллиардеров в мире на конец июля 2020 года достигло 10,2 триллиона долларов, что является новым историческим рекордом, следует из отчета крупнейшего банка <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a> <a href="http://ria.ru/organization_UBS_AG/" target="_blank" data-auto="true">UBS</a> и международной консалтинговой компании <a href="http://ria.ru/organization_PwC/" target="_blank" data-auto="true">PwC</a>."Этот уровень превышает предыдущее пиковое значение в 8,9 триллиона долларов, достигнутое в конце 2017 года", - говорится в докладе. Кроме того, в докладе отмечается, что с начала апреля текущего года показатель вырос на 27,5% - тогда совокупное состояние мировых миллиардеров составляло 8 триллионов долларов. Организации указывают, что в настоящее время в мире насчитывается 2189 миллиардеров по сравнению с 2158 в 2017 году. При этом в начале апреля их было 2058.По оценкам UBS и PwC, финансовое состояние миллиардеров в России по состоянию на 31 июля 2020 год составляло 467,6 миллиарда долларов против 388,9 миллиарда долларов на 7 апреля 2020 года. Таким образом, рост составил 20%. При этом по сравнению с 2009 годом, как указано в докладе, совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 80%.Китайские миллиардеры за три месяца текущего года нарастили состояние на 41%, до 1,68 триллиона долларов. При этом с 2009 года показатель вырос в 12 раз. Общее состояние американских миллиардеров с апреля по июль выросло на 24%, до 3,6 триллиона долларов, а за 11 лет почти в 2,8 раза."Сегодняшние миллиардеры живут в неспокойные времена, но это время инноваций. В то время как кризис COVID-19 доминирует в 2020 году, потенциал для преобразующих инноваций как никогда велик, поскольку поток новых технологий растет с каждым днем", - отмечается в докладе.UBS и PwC исследовали данные более 2000 миллиардеров из 43 стран, на которые приходится примерно 98% мирового благосостояния.
https://ria.ru/20200929/spisok-1577922985.html
Кому война, кому мать родна....
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, pwc, ubs, в мире, экономика

Состояние богатейших людей мира обновило максимум в условиях коронавируса

10:17 07.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Финансовое состояние миллиардеров в мире на конец июля 2020 года достигло 10,2 триллиона долларов, что является новым историческим рекордом, следует из отчета крупнейшего банка Швейцарии UBS и международной консалтинговой компании PwC.
"Этот уровень превышает предыдущее пиковое значение в 8,9 триллиона долларов, достигнутое в конце 2017 года", - говорится в докладе. Кроме того, в докладе отмечается, что с начала апреля текущего года показатель вырос на 27,5% - тогда совокупное состояние мировых миллиардеров составляло 8 триллионов долларов. Организации указывают, что в настоящее время в мире насчитывается 2189 миллиардеров по сравнению с 2158 в 2017 году. При этом в начале апреля их было 2058.
По оценкам UBS и PwC, финансовое состояние миллиардеров в России по состоянию на 31 июля 2020 год составляло 467,6 миллиарда долларов против 388,9 миллиарда долларов на 7 апреля 2020 года. Таким образом, рост составил 20%. При этом по сравнению с 2009 годом, как указано в докладе, совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 80%.
Китайские миллиардеры за три месяца текущего года нарастили состояние на 41%, до 1,68 триллиона долларов. При этом с 2009 года показатель вырос в 12 раз. Общее состояние американских миллиардеров с апреля по июль выросло на 24%, до 3,6 триллиона долларов, а за 11 лет почти в 2,8 раза.
Председатель совета директоров ПАО Новолипецкий металлургический комбинат Владимир Лисин - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 08:52
В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер
"Сегодняшние миллиардеры живут в неспокойные времена, но это время инноваций. В то время как кризис COVID-19 доминирует в 2020 году, потенциал для преобразующих инноваций как никогда велик, поскольку поток новых технологий растет с каждым днем", - отмечается в докладе.
UBS и PwC исследовали данные более 2000 миллиардеров из 43 стран, на которые приходится примерно 98% мирового благосостояния.
 
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