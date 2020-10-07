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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/sobyanin-1578570278.html
Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на ряд вопросов по ограничениям из-за распространения коронавируса. Разъяснения опубликованы в личном блоге градоначальника. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:41
2020-10-07T11:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> ответил на ряд вопросов по ограничениям из-за распространения коронавируса. Разъяснения опубликованы в личном блоге градоначальника.Собянин, в частности, указал на то, что переболевшие граждане обязаны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и остальные.Ситуация усложняетсяПо словам Собянина, в городе ситуация с распространением коронавирусной инфекции меняется не в лучшую сторону. Он напомнил, что власти вынуждены были попросить оставаться дома пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями. Для них был временно приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте.Также возобновлена работа системы социальной помощи. Столичные школы ушли на двухнедельные каникулы.В то же время власти Москвы не обязывают, но рекомендуют частным школам и кружкам принять решение о двухнедельных каникулах, отметил Собянин.Он отметил, что учащиеся частных школ одновременно посещают городские учреждения дополнительного образования, а в частные секции и кружки ходят дети, обучающиеся в городских школах.Средства индивидуальной защитыСобянин напомнил, что пассажиры общественного транспорта обязаны использовать средства индивидуальной защиты.По его словам, перчатки также необходимы, так как они защищают от лишних контактов и препятствуют заражению коронавирусом.При этом санитайзеры — эффективная мера борьбы против вирусов, но они являются дополнением, а не заменой перчаткам.Удаленная работаТакже мэр напомнил, что предприятия и организации обязаны перевести не менее 30% работников в режим удаленной работы.Административно-технические инспекторы будут проводить выборочные проверки соблюдения этих требований.Выделение средствПо словам мэра, правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 миллиарда рублей, фактические расходы на сегодня превысили 213 миллиардов рублей.В различных формах поддержку получили свыше 8 миллионов москвичей.Мэр отметил, что наиболее важными программами стали прямые выплаты москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, соблюдавшим режим самоизоляции. Ими воспользовались около 1,9 миллиона горожан.Повышение ежемесячных денежных выплат на детей от трех до семи лет получили почти 110 тысяч детей. Выплатой региональной надбавки к пособию по безработице воспользовались более 98 тысяч москвичей, а выдачей продуктовых наборов школьникам — более миллиона.Кроме того, популярными программами, по его словам, стали доставка лекарств, продуктов и другая адресная социальная помощь гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, а также освобождение 3,5 миллионов собственников жилья от взносов на капремонт во втором квартале этого года.Вакцинация от коронавирусаНа вопрос, будет ли вакцинация для волонтеров, которые работают с пожилыми людьми, обязательной, Собянин отметил, что она строго добровольна для всех категорий граждан, включая волонтеров.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/udalenka-1578430928.html
https://ria.ru/20201005/obrazovanie-1578233439.html
https://ria.ru/20201004/biznes-1578170146.html
https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578052469.html
Когда же эта клоунада властей уже закончится? Короновирус пронзил насквозь мозги всех органов власти высушив их?
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Фашист, хуже Гитлера.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за коронавируса

10:41 07.10.2020 (обновлено: 11:12 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на ряд вопросов по ограничениям из-за распространения коронавируса. Разъяснения опубликованы в личном блоге градоначальника.
Собянин, в частности, указал на то, что переболевшие граждане обязаны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и остальные.
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"Ученые еще слишком мало знают о COVID-19. Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретенный в результате болезни. Неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета и могут заболеть повторно", — написал мэр.

Ситуация усложняется

По словам Собянина, в городе ситуация с распространением коронавирусной инфекции меняется не в лучшую сторону. Он напомнил, что власти вынуждены были попросить оставаться дома пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями. Для них был временно приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте.
Также возобновлена работа системы социальной помощи. Столичные школы ушли на двухнедельные каникулы.
В то же время власти Москвы не обязывают, но рекомендуют частным школам и кружкам принять решение о двухнедельных каникулах, отметил Собянин.
Он отметил, что учащиеся частных школ одновременно посещают городские учреждения дополнительного образования, а в частные секции и кружки ходят дети, обучающиеся в городских школах.
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"Чтобы не создавать проблем для родителей и детей, лучше сделать паузу всем одновременно. Многие частные учебные заведения последовали этому совету", — написал Собянин.

Средства индивидуальной защиты

Собянин напомнил, что пассажиры общественного транспорта обязаны использовать средства индивидуальной защиты.
"Особенно это важно сейчас, когда эпидемиологическая обстановка вновь начала ухудшаться", — сообщил мэр.
По его словам, перчатки также необходимы, так как они защищают от лишних контактов и препятствуют заражению коронавирусом.
При этом санитайзеры — эффективная мера борьбы против вирусов, но они являются дополнением, а не заменой перчаткам.

Удаленная работа

Также мэр напомнил, что предприятия и организации обязаны перевести не менее 30% работников в режим удаленной работы.
Административно-технические инспекторы будут проводить выборочные проверки соблюдения этих требований.
"Указом мэра Москвы от 4 апреля контроль соблюдения требований о переводе на удаленную работу возложен на Объединение административно-технических инспекций города Москвы. Сотрудники ОАТИ будут проводить выборочные проверки, а также реагировать на жалобы граждан о неправомерных отказах в переводе на удаленную работу", — написал Собянин.
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Выделение средств

По словам мэра, правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 миллиарда рублей, фактические расходы на сегодня превысили 213 миллиардов рублей.
В различных формах поддержку получили свыше 8 миллионов москвичей.
Мэр отметил, что наиболее важными программами стали прямые выплаты москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, соблюдавшим режим самоизоляции. Ими воспользовались около 1,9 миллиона горожан.
Повышение ежемесячных денежных выплат на детей от трех до семи лет получили почти 110 тысяч детей. Выплатой региональной надбавки к пособию по безработице воспользовались более 98 тысяч москвичей, а выдачей продуктовых наборов школьникам — более миллиона.
Кроме того, популярными программами, по его словам, стали доставка лекарств, продуктов и другая адресная социальная помощь гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, а также освобождение 3,5 миллионов собственников жилья от взносов на капремонт во втором квартале этого года.
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Вакцинация от коронавируса

На вопрос, будет ли вакцинация для волонтеров, которые работают с пожилыми людьми, обязательной, Собянин отметил, что она строго добровольна для всех категорий граждан, включая волонтеров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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