https://ria.ru/20201007/sobyanin-1578570278.html

Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на ряд вопросов по ограничениям из-за распространения коронавируса. Разъяснения опубликованы в личном блоге градоначальника. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:41

2020-10-07T10:41

2020-10-07T11:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> ответил на ряд вопросов по ограничениям из-за распространения коронавируса. Разъяснения опубликованы в личном блоге градоначальника.Собянин, в частности, указал на то, что переболевшие граждане обязаны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и остальные.Ситуация усложняетсяПо словам Собянина, в городе ситуация с распространением коронавирусной инфекции меняется не в лучшую сторону. Он напомнил, что власти вынуждены были попросить оставаться дома пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями. Для них был временно приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте.Также возобновлена работа системы социальной помощи. Столичные школы ушли на двухнедельные каникулы.В то же время власти Москвы не обязывают, но рекомендуют частным школам и кружкам принять решение о двухнедельных каникулах, отметил Собянин.Он отметил, что учащиеся частных школ одновременно посещают городские учреждения дополнительного образования, а в частные секции и кружки ходят дети, обучающиеся в городских школах.Средства индивидуальной защитыСобянин напомнил, что пассажиры общественного транспорта обязаны использовать средства индивидуальной защиты.По его словам, перчатки также необходимы, так как они защищают от лишних контактов и препятствуют заражению коронавирусом.При этом санитайзеры — эффективная мера борьбы против вирусов, но они являются дополнением, а не заменой перчаткам.Удаленная работаТакже мэр напомнил, что предприятия и организации обязаны перевести не менее 30% работников в режим удаленной работы.Административно-технические инспекторы будут проводить выборочные проверки соблюдения этих требований.Выделение средствПо словам мэра, правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 миллиарда рублей, фактические расходы на сегодня превысили 213 миллиардов рублей.В различных формах поддержку получили свыше 8 миллионов москвичей.Мэр отметил, что наиболее важными программами стали прямые выплаты москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, соблюдавшим режим самоизоляции. Ими воспользовались около 1,9 миллиона горожан.Повышение ежемесячных денежных выплат на детей от трех до семи лет получили почти 110 тысяч детей. Выплатой региональной надбавки к пособию по безработице воспользовались более 98 тысяч москвичей, а выдачей продуктовых наборов школьникам — более миллиона.Кроме того, популярными программами, по его словам, стали доставка лекарств, продуктов и другая адресная социальная помощь гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, а также освобождение 3,5 миллионов собственников жилья от взносов на капремонт во втором квартале этого года.Вакцинация от коронавирусаНа вопрос, будет ли вакцинация для волонтеров, которые работают с пожилыми людьми, обязательной, Собянин отметил, что она строго добровольна для всех категорий граждан, включая волонтеров.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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https://ria.ru/20201005/obrazovanie-1578233439.html

https://ria.ru/20201004/biznes-1578170146.html

https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578052469.html

dtarkhov Когда же эта клоунада властей уже закончится? Короновирус пронзил насквозь мозги всех органов власти высушив их? 170

Deyn Donovan Фашист, хуже Гитлера. 125

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество