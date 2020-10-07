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Первый пошел: снег в Красноярском крае
В Красноярском крае началась настоящая зима. Заснеженные кадры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.10.2020
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погода
красноярский край
фото
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В Красноярском крае началась настоящая зима. Заснеженные кадры — в фотоленте Ria.ru.
красноярский край
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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погода, красноярский край, фото, фото

Первый пошел: снег в Красноярском крае

12:23 07.10.2020 (обновлено: 13:03 07.10.2020)
 
Читать ria.ru в
В Красноярском крае началась настоящая зима. Заснеженные кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Первый снег выпал во всех районах Красноярска и пригороде.

Женщина очищает автомобиль от снега после первого снегопада в городе Дивногорске Красноярского края
1 из 10

Первый снег выпал во всех районах Красноярска и пригороде.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Снегом засыпало кроны деревьев, крыши домов и капоты автомобилей.

Девушки гуляют после первого снегопада по набережной Енисея в городе Дивногорске Красноярского края
2 из 10

Снегом засыпало кроны деревьев, крыши домов и капоты автомобилей.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В ближайшие дни циклоны принесут в регион снег с дождем и сильный ветер.

Живые цветы, покрытые снегом, во время первого снегопада на набережной Енисея в городе Дивногорске Красноярского края
3 из 10

В ближайшие дни циклоны принесут в регион снег с дождем и сильный ветер.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

На дорогах будет сохраняться гололедица.

Автомобили едут по автотрассе вдоль тайги после первого снегопада в Красноярском крае
4 из 10

На дорогах будет сохраняться гололедица.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Зима пришла в Красноярский край раньше обычного.

Парусные яхты на берегу Енисея во время первого снегопада в Красноярском крае
5 из 10

Зима пришла в Красноярский край раньше обычного.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Метеорологи прогнозируют, что температура воздуха в Сибири будет на несколько градусов ниже нормы.

Дикая таежная ранетка после первого снегопада на набережной Енисея в городе Дивногорске Красноярского края
6 из 10

Метеорологи прогнозируют, что температура воздуха в Сибири будет на несколько градусов ниже нормы.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Но местных жителей это не пугает.

Катер на Енисее в таёжной местности после первого снегопада в Красноярском крае
7 из 10

Но местных жителей это не пугает.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Горожане вооружились фотокамерами и стремятся запечатлеть белоснежную красоту.

Девушки фотографируются после первого снегопада на набережной Енисея в городе Дивногорске Красноярского края
8 из 10

Горожане вооружились фотокамерами и стремятся запечатлеть белоснежную красоту.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Дорожный знак в Дивногорске после снегопада.

Дорожный знак после первого снегопада на набережной Енисея в городе Дивногорске Красноярского края
9 из 10

Дорожный знак в Дивногорске после снегопада.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Первый снегопад в Красноярском крае.

Первый снег в Красноярском крае
10 из 10

Первый снегопад в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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