Первый пошел: снег в Красноярском крае
Первый снег выпал во всех районах Красноярска и пригороде.
Первый снег выпал во всех районах Красноярска и пригороде.
Снегом засыпало кроны деревьев, крыши домов и капоты автомобилей.
Снегом засыпало кроны деревьев, крыши домов и капоты автомобилей.
В ближайшие дни циклоны принесут в регион снег с дождем и сильный ветер.
В ближайшие дни циклоны принесут в регион снег с дождем и сильный ветер.
На дорогах будет сохраняться гололедица.
Зима пришла в Красноярский край раньше обычного.
Метеорологи прогнозируют, что температура воздуха в Сибири будет на несколько градусов ниже нормы.
Метеорологи прогнозируют, что температура воздуха в Сибири будет на несколько градусов ниже нормы.
Но местных жителей это не пугает.
Горожане вооружились фотокамерами и стремятся запечатлеть белоснежную красоту.
Горожане вооружились фотокамерами и стремятся запечатлеть белоснежную красоту.
Дорожный знак в Дивногорске после снегопада.
Первый снегопад в Красноярском крае.