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https://ria.ru/20201007/skarlatina-1578607478.html
Ученые предупредили о распространении нового штамма скарлатины
Биологи выяснили, что вспышки скарлатины в Великобритании и Австралии вызваны новым штаммом стрептококка группы А. Результаты исследования опубликованы в... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:25
2020-10-07T13:25
риа наука
бактерии
биология
здоровье
открытия - риа наука
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Биологи выяснили, что вспышки скарлатины в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> вызваны новым штаммом стрептококка группы А. Результаты исследования <a href="https://www.nature.com/articles/s41467-020-18700-5" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Nature Communications.Скарлатина, инфекционная болезнь, вызываемая гемолитическим стрептококком группы А Streptococcus pyogenes, до середины двадцатого века была главной причиной смерти среди детей в мире. К 1940-м годам, с появлением антибиотиков, она была практически ликвидирована, но в 2014-м медики зафиксировали новую вспышку инфекции в Великобритании, а теперь — и в Австралии. В целом по миру заболеваемость выросла в пять раз и составила на сегодняшний день 600 тысяч случаев.Результаты нового генетического исследования, которое провели австралийские биологи вместе с коллегами из Великобритании, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, позволили объяснить, как патогену, считавшемуся побежденным, удалось возродиться.Микроб, попадая в детский организм, выделяет токсичные соединения, называемые суперантигенами. Последствия этого обычно проявляются в виде фарингита и сыпи, но в отдельных случаях может возникнуть токсический шок, который приводит к отказу жизненно важных органов.Исследователи изучили гены нового стрептококка группы А из Северо-Восточной Азии и охарактеризовали множество его суперантигенов. Среди них ученые обнаружили неизвестный ранее суперантиген, который, по мнению авторов, и дает микробам "умный" способ проникновения.Причину повышенной вирулентности нового штамма биологи видят в независимой настройке генов, известной как горизонтальный перенос. При этом процессе ген, развившийся в микробе, попадает в его собственный вирус, называемый фагом, где отредактированная ДНК создает своего рода клон оригинала. Такой удобный способ адаптации дает возможность патогену быстро проникать в ткани хозяина, избегая атаки антибиотиков.Чтобы проверить свои выводы, авторы использовали технику геномного редактирования, и отключили кодирование определенных генов. В результате штаммы утратили способность заражать лабораторных животных, которых использовали в экспериментах для оценки вирулентности бактерий.Авторы делают вывод о том, что новый штамм стрептококка группы А — даже более опасный, чем его побежденный родственник, и необходимо срочно разработать оружие для борьбы с ним, потому что, когда закончится пандемия коронавируса и будут сняты меры ограничений, новая волна скарлатины может распространиться по всему миру."Стрептококк группы A, распространяющийся через аэрозоли, как и SARS-CoV-2, вряд ли вызовет эпидемию при нынешних ограничениях, — приводятся в пресс-релизе Университета <a href="http://ria.ru/location_Queensland/" target="_blank" data-auto="true">Квинсленда</a> слова руководителя исследования, биолога Марка Уокера (Mark Walker). — Но когда социальное дистанцирование в конечном итоге будет ослаблено, скарлатина, вероятно, вернется".Бактерии Streptococcus pyogenes обычно распространяются через кашель или чихание, как и COVID-19. Главные симптомы — боль в горле, лихорадка, головные боли, опухшие лимфатические узлы и характерная красная сыпь. Больше всего страдают от скарлатины дети в возрасте от двух до десяти лет. Основную надежду, как и в случае с COVID-19, исследователи возлагают на создание вакцины.
https://ria.ru/20200630/1573694195.html
https://ria.ru/20200910/gripp-1577024116.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
бактерии, биология, здоровье, открытия - риа наука

Ученые предупредили о распространении нового штамма скарлатины

13:25 07.10.2020
 
© Public domainStreptococcus pyogenes под микроскопом
Streptococcus pyogenes под микроскопом - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Public domain
Streptococcus pyogenes под микроскопом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Биологи выяснили, что вспышки скарлатины в Великобритании и Австралии вызваны новым штаммом стрептококка группы А. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Скарлатина, инфекционная болезнь, вызываемая гемолитическим стрептококком группы А Streptococcus pyogenes, до середины двадцатого века была главной причиной смерти среди детей в мире. К 1940-м годам, с появлением антибиотиков, она была практически ликвидирована, но в 2014-м медики зафиксировали новую вспышку инфекции в Великобритании, а теперь — и в Австралии. В целом по миру заболеваемость выросла в пять раз и составила на сегодняшний день 600 тысяч случаев.
Результаты нового генетического исследования, которое провели австралийские биологи вместе с коллегами из Великобритании, США, Канады и Китая, позволили объяснить, как патогену, считавшемуся побежденным, удалось возродиться.
Микроб, попадая в детский организм, выделяет токсичные соединения, называемые суперантигенами. Последствия этого обычно проявляются в виде фарингита и сыпи, но в отдельных случаях может возникнуть токсический шок, который приводит к отказу жизненно важных органов.
Исследователи изучили гены нового стрептококка группы А из Северо-Восточной Азии и охарактеризовали множество его суперантигенов. Среди них ученые обнаружили неизвестный ранее суперантиген, который, по мнению авторов, и дает микробам "умный" способ проникновения.
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Причину повышенной вирулентности нового штамма биологи видят в независимой настройке генов, известной как горизонтальный перенос. При этом процессе ген, развившийся в микробе, попадает в его собственный вирус, называемый фагом, где отредактированная ДНК создает своего рода клон оригинала. Такой удобный способ адаптации дает возможность патогену быстро проникать в ткани хозяина, избегая атаки антибиотиков.
Чтобы проверить свои выводы, авторы использовали технику геномного редактирования, и отключили кодирование определенных генов. В результате штаммы утратили способность заражать лабораторных животных, которых использовали в экспериментах для оценки вирулентности бактерий.
Авторы делают вывод о том, что новый штамм стрептококка группы А — даже более опасный, чем его побежденный родственник, и необходимо срочно разработать оружие для борьбы с ним, потому что, когда закончится пандемия коронавируса и будут сняты меры ограничений, новая волна скарлатины может распространиться по всему миру.
"Стрептококк группы A, распространяющийся через аэрозоли, как и SARS-CoV-2, вряд ли вызовет эпидемию при нынешних ограничениях, — приводятся в пресс-релизе Университета Квинсленда слова руководителя исследования, биолога Марка Уокера (Mark Walker). — Но когда социальное дистанцирование в конечном итоге будет ослаблено, скарлатина, вероятно, вернется".
Бактерии Streptococcus pyogenes обычно распространяются через кашель или чихание, как и COVID-19. Главные симптомы — боль в горле, лихорадка, головные боли, опухшие лимфатические узлы и характерная красная сыпь. Больше всего страдают от скарлатины дети в возрасте от двух до десяти лет.
Основную надежду, как и в случае с COVID-19, исследователи возлагают на создание вакцины.
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