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https://ria.ru/20201007/shtrafy-1578631630.html
Эксперт: идея о повышении штрафов за повторные нарушения ПДД не сработает
Идея МВД об увеличении штрафов за повторные правонарушения на дорогах в России неплохая, но сначала нужно сделать неотвратимым наказание для всех водителей,... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:49
2020-10-07T14:49
штрафы
авто
гибдд мвд рф
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Идея МВД об увеличении <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_SHtrafy" target="_blank">штрафов</a> за повторные правонарушения на дорогах в России неплохая, но сначала нужно сделать неотвратимым наказание для всех водителей, избранных быть не должно, считает координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.Ранее МВД РФ выступило за увеличение штрафов за повторные правонарушения, в частности, касающиеся нарушения правил дорожного движения."Идея, в целом, неплохая и какое-то отрезвляющее действие на водителей это будет оказывать, в том смысле, чтобы они аккуратнее ездили, не совершали каких-то жестких и серьёзных правонарушений. Но, к сожалению, система МВД, а особенно ее подразделение ГИББД, у нас (в России - ред.) самая коррумпированная. ...В нашей стране это не сработает", - сказал РИА Новости Орел.По мнению эксперта, такая политика в отношении правонарушителей, без предварительной корректировки самой системы наказаний, приведёт к процветанию коррупции и поспособствует "более эффективному обогащению, тех, кто хочет избежать наказания с одной стороны, и тех, кто покрывает преступления – с другой"."Сначала сделать неотвратимость наказаний: совсем неважно кто за рулём – прокурор или работник завода, если виноват, нужно наказать", - подытожил Орел.
https://ria.ru/20200929/shtrafy-1577931805.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575876092.html
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штрафы, авто, гибдд мвд рф, общество

Эксперт: идея о повышении штрафов за повторные нарушения ПДД не сработает

14:49 07.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПередвижная камера фото-видеофиксации нарушений ПДД в Москве
Передвижная камера фото-видеофиксации нарушений ПДД в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Идея МВД об увеличении штрафов за повторные правонарушения на дорогах в России неплохая, но сначала нужно сделать неотвратимым наказание для всех водителей, избранных быть не должно, считает координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.
Ранее МВД РФ выступило за увеличение штрафов за повторные правонарушения, в частности, касающиеся нарушения правил дорожного движения.
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"Идея, в целом, неплохая и какое-то отрезвляющее действие на водителей это будет оказывать, в том смысле, чтобы они аккуратнее ездили, не совершали каких-то жестких и серьёзных правонарушений. Но, к сожалению, система МВД, а особенно ее подразделение ГИББД, у нас (в России - ред.) самая коррумпированная. ...В нашей стране это не сработает", - сказал РИА Новости Орел.
По мнению эксперта, такая политика в отношении правонарушителей, без предварительной корректировки самой системы наказаний, приведёт к процветанию коррупции и поспособствует "более эффективному обогащению, тех, кто хочет избежать наказания с одной стороны, и тех, кто покрывает преступления – с другой".
"Сначала сделать неотвратимость наказаний: совсем неважно кто за рулём – прокурор или работник завода, если виноват, нужно наказать", - подытожил Орел.
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ШтрафыАвтоГИБДД МВД РФОбщество
 
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