https://ria.ru/20201007/shtrafy-1578612623.html

В Госдуме оценили идею увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

Увеличить штрафы за повторное нарушение можно еще и за экологические преступления, в целом такая мера может быть альтернативой административной преюдиции, когда РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:42

2020-10-07T13:42

2020-10-07T13:42

авто

владимир колокольцев

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Увеличить штрафы за повторное нарушение можно еще и за экологические преступления, в целом такая мера может быть альтернативой административной преюдиции, когда за повторное совершение аналогичного правонарушения гражданина наказывают не по КоАП, а по УК, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.Ранее глава МВД РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kolokolcev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Колокольцев</a> заявил, что ведомство выступает за увеличение штрафов за повторные правонарушения, в частности, касающиеся нарушения правил дорожного движения."Прежде всего, (увеличение штрафов за повторные нарушения) нужно рассматривать в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, в действующий уже бессмысленно вносить такие поправки, он скоро прекратит свое действие", - сказал Емельянов РИА Новости.Также, по мнению парламентария, увеличение штрафа за повторное нарушение возможно не по всем статьям, а только по "особо тяжким": например, в ПДД это может быть пересечение двойной сплошной линии или за злостное нарушение скоростного режима.Кроме того, помимо ПДД, считает Емельянов, предусмотреть увеличение штрафа за повторное нарушение можно по экологическим преступлениям: здесь за повторное нарушение должны быть более серьезные санкции."Повышение штрафов за повторное нарушение может быть альтернативой преюдиции: по какой-то части нарушений у нас в РФ уже предусмотрено уголовное наказание (при повторном совершении). Можно отойти от уголовного наказания и просто увеличить штрафы и наказание сделать по административному порядку", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20201003/pravila-1578139906.html

https://ria.ru/20200915/avto-1577284917.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, владимир колокольцев, общество