https://ria.ru/20201007/shtraf-1578605284.html
Штраф "Газпрому" вряд ли повлияет на отношения с Польшей, заявил Песков
Решение Польши по делу "Северного потока — 2" вряд ли скажется на отношениях Варшавы и Москвы, их и так нельзя назвать процветающими, заявил журналистам в среду РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:11
2020-10-07T13:11
2020-10-07T13:11
северный поток — 2
газпром
дмитрий песков
польша
москва
варшава
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Решение <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> по делу "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока — 2</a>" вряд ли скажется на отношениях Варшавы и Москвы, их и так нельзя назвать процветающими, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Вряд ли можно назвать, к сожалению, российско-польские отношения процветающими. Вряд ли можно предположить, что это скажется негативно. В целом отношения находятся не на должном уровне, к сожалению", - сказал Песков.Польский антимонопольный регулятор UOKiK в среду заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта - на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также заявил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода."Газпром" в свою очередь заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе.
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/gazprom-1578470512.html
alnoor1953
Г-н Песков, а как насчёт главного вопроса: про выплату штрафа? Или что, "принято решение" платить? Если вдруг так, то позорище позорное. И полная потеря уважения к властям.
22
Степан Краснов
Прогнулись перед всеми....
15
9
польша
москва
варшава
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный поток — 2, газпром, дмитрий песков, польша, москва, варшава, экономика