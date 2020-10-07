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Глава МВД призвал увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
МВД России выступает за увеличение штрафов за повторные нарушения правил дорожного движения, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:30
2020-10-07T16:32
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> МВД России выступает за увеличение штрафов за повторные нарушения правил дорожного движения, заявил министр внутренних дел <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Kolokolcev" target="_blank">Владимир Колокольцев</a>."Те правонарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности, других видов противоправной деятельности, которые могут принести несоизмеримый вред интересам граждан и их здоровью, здесь суммы штрафов нужно увеличивать. Явный пример — это область безопасности дорожного движения. Мы знаем много случаев, когда гражданин десятки, сотни раз в год нарушает, а никакие штрафные санкции его не останавливают. Значит, нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни", — сказал Колокольцев на заседании в Совете Федерации.Ранее широкий резонанс вызвали поправки, существенно увеличивающие штрафы за нарушение ПДД. Так, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагалось штрафовать на три тысячи рублей (сейчас 500 рублей), от 40 до 60 километров в час — на четыре тысячи (сейчас 1,5 тысячи) и так далее. После шквала критики Минюст решил отказаться от повышения штрафов.
https://ria.ru/20201003/pravila-1578139906.html
Давно надо возвращать палочную систему. Читаешь- ДТП со смертельным исходом....... 30-50-200 штрафов у виновника. Это за ГОД. Это же потенциальные убийцы. Пора лишать прав, а управление ТС без прав= к езде в пьяном виде приравнять.
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Это признак невменяемости. Эти люди зависимы и нуждаются в принудительном лечении по решению суда
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РИА Новости
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авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, общество

Глава МВД призвал увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

12:30 07.10.2020 (обновлено: 16:32 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСетчатая дорожная разметка ("вафельница") на перекрестке в Москве
Сетчатая дорожная разметка (вафельница) на перекрестке в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. МВД России выступает за увеличение штрафов за повторные нарушения правил дорожного движения, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
"Те правонарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности, других видов противоправной деятельности, которые могут принести несоизмеримый вред интересам граждан и их здоровью, здесь суммы штрафов нужно увеличивать. Явный пример — это область безопасности дорожного движения. Мы знаем много случаев, когда гражданин десятки, сотни раз в год нарушает, а никакие штрафные санкции его не останавливают. Значит, нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни", — сказал Колокольцев на заседании в Совете Федерации.
Ранее широкий резонанс вызвали поправки, существенно увеличивающие штрафы за нарушение ПДД. Так, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагалось штрафовать на три тысячи рублей (сейчас 500 рублей), от 40 до 60 километров в час — на четыре тысячи (сейчас 1,5 тысячи) и так далее. После шквала критики Минюст решил отказаться от повышения штрафов.
Предупреждение о соблюдении скоростного режима - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 08:41
В Госдуме призвали перевести ПДД в статус федерального закона
 
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АвтоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир КолокольцевОбщество
 
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