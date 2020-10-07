https://ria.ru/20201007/shtraf-1578595513.html

Глава МВД призвал увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

МВД России выступает за увеличение штрафов за повторные нарушения правил дорожного движения, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:30

2020-10-07T12:30

2020-10-07T16:32

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир колокольцев

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> МВД России выступает за увеличение штрафов за повторные нарушения правил дорожного движения, заявил министр внутренних дел <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Kolokolcev" target="_blank">Владимир Колокольцев</a>."Те правонарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности, других видов противоправной деятельности, которые могут принести несоизмеримый вред интересам граждан и их здоровью, здесь суммы штрафов нужно увеличивать. Явный пример — это область безопасности дорожного движения. Мы знаем много случаев, когда гражданин десятки, сотни раз в год нарушает, а никакие штрафные санкции его не останавливают. Значит, нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни", — сказал Колокольцев на заседании в Совете Федерации.Ранее широкий резонанс вызвали поправки, существенно увеличивающие штрафы за нарушение ПДД. Так, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагалось штрафовать на три тысячи рублей (сейчас 500 рублей), от 40 до 60 километров в час — на четыре тысячи (сейчас 1,5 тысячи) и так далее. После шквала критики Минюст решил отказаться от повышения штрафов.

https://ria.ru/20201003/pravila-1578139906.html

Deyn Donovan Давно надо возвращать палочную систему. Читаешь- ДТП со смертельным исходом....... 30-50-200 штрафов у виновника. Это за ГОД. Это же потенциальные убийцы. Пора лишать прав, а управление ТС без прав= к езде в пьяном виде приравнять. 61

Ярослав Погодин Это признак невменяемости. Эти люди зависимы и нуждаются в принудительном лечении по решению суда 49

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, общество