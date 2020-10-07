https://ria.ru/20201007/shpagat-1578699706.html
"Волочкова нервно курит": Костюшкин показал эффектный шпагат на пляже
Певец Стас Костюшкин разместил на своей странице в Instagram оригинальное видео, на котором продемонстрировал возможности своего тела. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T18:59
2020-10-07T18:59
2020-10-07T18:59
шоубиз
стас костюшкин
анастасия волочкова
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Певец <a href="http://ria.ru/person_stas-kostyushkin/" target="_blank" data-auto="true">Стас Костюшкин</a> разместил на своей странице в Instagram оригинальное видео, на котором продемонстрировал возможности своего тела.На кадрах полуобнаженный артист в прыжке садится на продольный шпагат прямо на песчаном морском побережье. Номер завершает его друг, который делает сальто в воздухе, пролетая над исполнителем."Сразу хочу поддержать историю шпагатов от Настеньки Волочковой", — подписал артист видео с трюками.Пользователи Сети не смогли пройти мимо такого эффектного номера. Они отметили, что Стас исполняет шпагат не хуже знаменитой балерины:— Волочкова нервно курит.— Ждем ответку от Анастасии.— У Стаса фигура — просто огонь!— У Волочковой, наверное, случился инфаркт.— Ваш шпагат эффектней! Браво!
https://radiosputnik.ria.ru/20200623/1573390060.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стас костюшкин, анастасия волочкова
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Певец Стас Костюшкин
разместил на своей странице в Instagram оригинальное видео, на котором продемонстрировал возможности своего тела.
На кадрах полуобнаженный артист в прыжке садится на продольный шпагат прямо на песчаном морском побережье. Номер завершает его друг, который делает сальто в воздухе, пролетая над исполнителем.
"Сразу хочу поддержать историю шпагатов от Настеньки Волочковой", — подписал артист видео с трюками.
Пользователи Сети не смогли пройти мимо такого эффектного номера. Они отметили, что Стас исполняет шпагат не хуже знаменитой балерины:
— Волочкова нервно курит.
— Ждем ответку от Анастасии.
— У Стаса фигура — просто огонь!
— У Волочковой, наверное, случился инфаркт.
— Ваш шпагат эффектней! Браво!