https://ria.ru/20201007/shpagat-1578699706.html

"Волочкова нервно курит": Костюшкин показал эффектный шпагат на пляже

Певец Стас Костюшкин разместил на своей странице в Instagram оригинальное видео, на котором продемонстрировал возможности своего тела. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T18:59

2020-10-07T18:59

2020-10-07T18:59

шоубиз

стас костюшкин

анастасия волочкова

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Певец <a href="http://ria.ru/person_stas-kostyushkin/" target="_blank" data-auto="true">Стас Костюшкин</a> разместил на своей странице в Instagram оригинальное видео, на котором продемонстрировал возможности своего тела.На кадрах полуобнаженный артист в прыжке садится на продольный шпагат прямо на песчаном морском побережье. Номер завершает его друг, который делает сальто в воздухе, пролетая над исполнителем."Сразу хочу поддержать историю шпагатов от Настеньки Волочковой", — подписал артист видео с трюками.Пользователи Сети не смогли пройти мимо такого эффектного номера. Они отметили, что Стас исполняет шпагат не хуже знаменитой балерины:— Волочкова нервно курит.— Ждем ответку от Анастасии.— У Стаса фигура — просто огонь!— У Волочковой, наверное, случился инфаркт.— Ваш шпагат эффектней! Браво!

https://radiosputnik.ria.ru/20200623/1573390060.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стас костюшкин, анастасия волочкова