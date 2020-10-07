https://ria.ru/20201007/sgovor-1578543216.html

Трамп разрешил рассекретить все данные о его "связях" с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился рассекретить все документы, связанные с приписываемыми ему связями с Россией. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T04:16

2020-10-07T04:16

2020-10-07T09:24

россия

дональд трамп

роберт мюллер

хиллари клинтон

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201046_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e542019a271de15362ccb4f753342b32.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что распорядился рассекретить все документы, связанные с приписываемыми ему связями с Россией.Также он решил обнародовать информацию о переписке экс-госсекретаря США <u><a href="http://ria.ru/person_KHillari_Klinton/" target="_blank">Хиллари Клинтон</a></u>, которую она вела через личный сервер.В отдельной публикации он напомнил, что все данные про "сговор с Россией" он рассекретил давно."К сожалению для нашей страны, люди действовали очень медленно, особенно учитывая, что это, возможно, самое большое политическое преступление в истории нашей страны. Действуйте!" — <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1313650640699224069" target="_blank" rel="nofollow noopener">добавил</a> глава государства.Власти <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях" действующего президента с Россией американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Мюллер</a>, который не нашел свидетельств "сговора".

https://ria.ru/20200930/bayden-1577959544.html

россия

москва

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, роберт мюллер, хиллари клинтон, москва, сша, в мире