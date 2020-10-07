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Трамп разрешил рассекретить все данные о его "связях" с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился рассекретить все документы, связанные с приписываемыми ему связями с Россией. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T04:16
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россия
дональд трамп
роберт мюллер
хиллари клинтон
москва
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что распорядился рассекретить все документы, связанные с приписываемыми ему связями с Россией.Также он решил обнародовать информацию о переписке экс-госсекретаря США <u><a href="http://ria.ru/person_KHillari_Klinton/" target="_blank">Хиллари Клинтон</a></u>, которую она вела через личный сервер.В отдельной публикации он напомнил, что все данные про "сговор с Россией" он рассекретил давно."К сожалению для нашей страны, люди действовали очень медленно, особенно учитывая, что это, возможно, самое большое политическое преступление в истории нашей страны. Действуйте!" — <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1313650640699224069" target="_blank" rel="nofollow noopener">добавил</a> глава государства.Власти <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях" действующего президента с Россией американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Мюллер</a>, который не нашел свидетельств "сговора".
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россия, дональд трамп, роберт мюллер, хиллари клинтон, москва, сша, в мире

Трамп разрешил рассекретить все данные о его "связях" с Россией

04:16 07.10.2020 (обновлено: 09:24 07.10.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился рассекретить все документы, связанные с приписываемыми ему связями с Россией.
Также он решил обнародовать информацию о переписке экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которую она вела через личный сервер.

"Я распорядился полностью рассекретить все документы, связанные с единственным величайшим политическим преступлением в американской истории, обманом (связанным с. — Прим. ред.) Россией. Так же как и со скандалом с электронной почтой Хиллари Клинтон. Никакого редактирования", — написал американский лидер в Twitter.

В отдельной публикации он напомнил, что все данные про "сговор с Россией" он рассекретил давно.
"К сожалению для нашей страны, люди действовали очень медленно, особенно учитывая, что это, возможно, самое большое политическое преступление в истории нашей страны. Действуйте!" — добавил глава государства.
Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях" действующего президента с Россией американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств "сговора".
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РоссияДональд ТрампРоберт МюллерХиллари КлинтонМоскваСШАВ мире
 
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