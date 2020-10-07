https://ria.ru/20201007/sentyabr-1578553853.html
Сентябрь 2020 года признали самым теплым за всю историю
Сентябрь 2020 года стал самым теплым сентябрем на планете и в Европе за всю историю метеонаблюдений, сообщает Европейская обсерватория спутниковых наблюдений... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:06
2020-10-07T09:06
2020-10-07T09:11
погода
европа
наука
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<strong>МОСКВА, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Сентябрь 2020 года стал самым теплым сентябрем на планете и в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> за всю историю метеонаблюдений, сообщает Европейская обсерватория спутниковых наблюдений Copernicus Climate Change Service (CCCS).По данным ученых, минувший месяц оказался на 0,05 градуса теплее, чем сентябрь 2019 года, в котором зафиксировали предыдущий рекорд тепла.Температуры в арктической зоне Сибири намного превышали средние значения, а уровень арктического льда стал вторым в череде лет с минимальным показателем за время спутниковых измерений.Ранее российские метеорологи назвали сентябрь 2020 года самым теплым за историю наблюдений в России.
https://ria.ru/20200925/leto-1577798748.html
европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, европа, наука
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Сентябрь 2020 года стал самым теплым сентябрем на планете и в Европе
за всю историю метеонаблюдений, сообщает Европейская обсерватория спутниковых наблюдений Copernicus Climate Change Service (CCCS).
По данным ученых, минувший месяц оказался на 0,05 градуса теплее, чем сентябрь 2019 года, в котором зафиксировали предыдущий рекорд тепла.
Температуры в арктической зоне Сибири намного превышали средние значения, а уровень арктического льда стал вторым в череде лет с минимальным показателем за время спутниковых измерений.
Ранее российские метеорологи назвали сентябрь 2020 года самым теплым за историю наблюдений в России.