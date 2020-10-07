https://ria.ru/20201007/sapery-1578649979.html
На место ЧП с военным складом в Рязанской области могут отправить саперов
Саперов и роботов Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" могут отправить из Москвы для разминирования территории военного арсенала в... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T15:57
2020-10-07T15:57
2020-10-07T15:58
взрывы на складах в рязанской области
москва
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Саперов и роботов Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" могут отправить из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> для разминирования территории военного арсенала в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> после прекращения взрывов боеприпасов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Готовятся к отправке в Рязанскую область пиротехнические расчеты Центра "Лидер" с робототехникой", - сказал собеседник агентства.Огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области перекинулся с загоревшейся травы. Эвакуируют более 10 близлежащих сел, перекрыта федеральная трасса "Каспий". Борьба с огнем продолжается.
https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578632921.html
москва
рязанская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью
На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами.
2020-10-07T15:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрывы на складах в рязанской области, москва, рязанская область, происшествия