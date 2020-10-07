https://ria.ru/20201007/sanitayzer-1578560185.html
Санитайзеры не являются заменой перчаткам, заявил Собянин
Санитайзеры – эффективная мера борьбы против вирусов, но они являются дополнением, а не заменой перчаткам - Собянин РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:49
2020-10-07T09:49
2020-10-07T09:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей собянин
общество
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Санитайзеры – эффективная мера борьбы против вирусов, но они являются дополнением, а не заменой перчаткам - СобянинРИА Новости / Динамика дня
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей собянин, общество