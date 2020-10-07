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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/sanitayzer-1578560185.html
Санитайзеры не являются заменой перчаткам, заявил Собянин
Санитайзеры – эффективная мера борьбы против вирусов, но они являются дополнением, а не заменой перчаткам - Собянин РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:49
2020-10-07T09:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей собянин
общество
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Санитайзеры – эффективная мера борьбы против вирусов, но они являются дополнением, а не заменой перчаткам - СобянинРИА Новости / Динамика дня
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей собянин, общество

Санитайзеры не являются заменой перчаткам, заявил Собянин

09:49 07.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПациент поликлиники №1 Владивостока дезинфицирует руки антисептиком перед тем как посетить кабинет врача
Пациент поликлиники №1 Владивостока дезинфицирует руки антисептиком перед тем как посетить кабинет врача - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Санитайзеры – эффективная мера борьбы против вирусов, но они являются дополнением, а не заменой перчаткам - Собянин
РИА Новости / Динамика дня
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей СобянинОбщество
 
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