https://ria.ru/20201007/s-400-1578542964.html
Госдеп обеспокоился из-за возможных испытаний С-400 в Турции
Госдепартамент США обеспокоен сообщениями о возможных испытаниях в Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T04:08
2020-10-07T04:08
2020-10-07T09:36
с-400 «триумф»
нато
турция
вашингтон (город)
сша
безопасность
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости.</strong> Госдепартамент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> обеспокоен сообщениями о возможных испытаниях в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> российских зенитных ракетных комплексов <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a>, заявил РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.Ранее агентство <a href="https://tr.sputniknews.com/" target="_blank">Sputnik Турция</a> сообщило, что <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> перебросила С-400 в черноморскую провинцию <a href="http://ria.ru/location_Samsun/" target="_blank" data-auto="true">Самсун</a> — вероятно, для испытаний. Официальных заявлений по этому поводу турецкие власти пока не сделали.В Госдепе добавили, что покупка российских ЗРК препятствует развитию американо-турецких отношений, а также сотрудничеству в рамках <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Кроме того, сделка с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> создает санкционные риски для Анкары по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), напомнил дипломат.Поставки новейших С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в июле 2019 года. <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей <a href="http://ria.ru/product_F_35/" target="_blank" data-auto="true">F-35</a>, а также ввести ограничительные меры в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии российских ЗРК.
https://ria.ru/20200816/1575863938.html
shustin
Госдепу пора, уже, расслабиться. И, начать получать удовольствие...
28
Геннадий Пупкин
россия ж терпит
14
7
турция
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
с-400 «триумф», нато, турция, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире