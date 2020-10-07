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Тюменская область
https://ria.ru/20201007/robototekhnika-1578601185.html
В Тюмени стартовали соревнования по экстремальной робототехнике
Региональный финал соревнований по экстремальной робототехнике "Кубок РТК: Тюмень", в котором примут участие 25 команд школьников, стартовал в Тюменской... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:56
2020-10-07T14:19
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тюменская область
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технологии
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<strong>ТЮМЕНЬ, 7 окт — РИА Новости.</strong> Региональный финал соревнований по экстремальной робототехнике "Кубок РТК: Тюмень", в котором примут участие 25 команд школьников, стартовал в <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>, сообщает областной департамент информатизации.Созданные командами роботы должны преодолеть полосу сложных препятствий."Региональный финал соревнований "Кубок РТК: Тюмень" проводится в этом году уже в четвертый раз. За это время мы видим положительную динамику по количеству команд, по результатам, по профессионализму участников. Да, сегодня участникам придется выступать без поддержки зрителей непосредственно на полигоне, но у нас сегодня не менее многочисленная онлайн-аудитория, которая наблюдает за прямой трансляцией", - приводятся в сообщении слова директора департамента информатизации Марии Рудзевич.Соревнования продлятся до конца недели. За каждой командой закреплено индивидуальное время для тренировки, ремонта и заезда - всего 40 минут. К полигону допускаются только судья и один участник. Это позволит ребятам не пересекаться с представителями других команд и соблюсти необходимые меры предосторожности в период пандемии."Кубок РТК: Тюмень" стал первыми в череде традиционных осенних ИТ-мероприятий, которые проводятся в рамках цифрового форума "Инфотех", среди которых - областной чемпионат по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области, конкурсы "ИТ-актив" и "Моя ИТ-идея", соревнования CTF среди школьников и турнир по киберспорту. Подведение итогов всех конкурсов состоится 28 октября в рамках работы XIII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "Инфотех" 28 октября.Мероприятия направлены на развитие ИТ-навыков у подрастающего поколения и проводятся в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" - одного из направлений национальной программы "Цифровая экономика РФ", отметили в департаменте.
https://ria.ru/20170720/1498837545.html
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социальный навигатор, сн_образование, тюменская область, технологии

В Тюмени стартовали соревнования по экстремальной робототехнике

12:56 07.10.2020 (обновлено: 14:19 07.10.2020)
 
© Официальный сайт Мэра МосквыТурнир двух столиц по робототехнике среди школьников
Турнир двух столиц по робототехнике среди школьников - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Официальный сайт Мэра Москвы
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ТЮМЕНЬ, 7 окт — РИА Новости. Региональный финал соревнований по экстремальной робототехнике "Кубок РТК: Тюмень", в котором примут участие 25 команд школьников, стартовал в Тюменской области, сообщает областной департамент информатизации.
Созданные командами роботы должны преодолеть полосу сложных препятствий.
"Региональный финал соревнований "Кубок РТК: Тюмень" проводится в этом году уже в четвертый раз. За это время мы видим положительную динамику по количеству команд, по результатам, по профессионализму участников. Да, сегодня участникам придется выступать без поддержки зрителей непосредственно на полигоне, но у нас сегодня не менее многочисленная онлайн-аудитория, которая наблюдает за прямой трансляцией", - приводятся в сообщении слова директора департамента информатизации Марии Рудзевич.
Соревнования продлятся до конца недели. За каждой командой закреплено индивидуальное время для тренировки, ремонта и заезда - всего 40 минут. К полигону допускаются только судья и один участник. Это позволит ребятам не пересекаться с представителями других команд и соблюсти необходимые меры предосторожности в период пандемии.
"Кубок РТК: Тюмень" стал первыми в череде традиционных осенних ИТ-мероприятий, которые проводятся в рамках цифрового форума "Инфотех", среди которых - областной чемпионат по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области, конкурсы "ИТ-актив" и "Моя ИТ-идея", соревнования CTF среди школьников и турнир по киберспорту.
Тюменские школьники создали робота для спасения леса - РИА Новости, 1920, 20.07.2017
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Подведение итогов всех конкурсов состоится 28 октября в рамках работы XIII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "Инфотех" 28 октября.
Мероприятия направлены на развитие ИТ-навыков у подрастающего поколения и проводятся в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" - одного из направлений национальной программы "Цифровая экономика РФ", отметили в департаменте.
 
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