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https://ria.ru/20201007/rep-1578660519.html
Депутат предложила установить возрастные ограничения на песни рэперов
Заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина предложила установить возрастные ограничения на песни и клипы современных РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:39
2020-10-07T16:39
культура
елена вторыгина
элджей
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей <a href="http://ria.ru/person_elena-vtorygina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Вторыгина</a> предложила установить возрастные ограничения на песни и клипы современных исполнителей, в частности, рэп-звезд.В беседе с РИА Новости она пояснила, что регулярно получает жалобы от родителей на отсутствие маркировок и ограничений на "модные музыкальные произведения, в которых поют про наркотики и половые контакты". "Их открыто транслируют по телевидению в дневное время, когда школьники находятся дома одни. Более того, даже самым маленьким детям доступно творчество Элджея, Моргенштерна и других реперов на видеоплощадках и в социальных сетях. Их аккаунты открыты для просмотра всем без ограничений", - заметила Вторыгина.Вернувшиеся с работы родители, по ее словам, слышат от детей различные фразы провокационного характера, которые они повторяют за своими кумирами.В связи с этим депутат ГД предлагает "срочно прекратить радио- и телевещание подобных произведений в дневное время, а в интернете ограничить доступ несовершеннолетних к произведениям, в текстах которых описываются порнографические сцены, транслируется популярность наркотиков и внушается чрезмерная значимость денег"."Такие ресурсы, как социальные сети и Youtube, еще на этапе регистрации должны запрашивать документ, подтверждающий дату рождения, и исходя из этого формировать категории контента, доступного для того или иного пользователя", - считает заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей.Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> добавила, что "готова пойти на все, чтобы дети росли не впитывая подобные тексты".
https://ria.ru/20190827/1557952779.html
Если у ребёнка хорошее воспитание, то и бояться нечего. Родители могут спокойно объяснить, что к чему сами. От интернета ребёнка не огородить
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РИА Новости
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елена вторыгина, элджей, госдума рф, общество

Депутат предложила установить возрастные ограничения на песни рэперов

16:39 07.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДепутат фракции "Справедливая Россия" Елена Вторыгина
Депутат фракции Справедливая Россия Елена Вторыгина - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина предложила установить возрастные ограничения на песни и клипы современных исполнителей, в частности, рэп-звезд.
В беседе с РИА Новости она пояснила, что регулярно получает жалобы от родителей на отсутствие маркировок и ограничений на "модные музыкальные произведения, в которых поют про наркотики и половые контакты". "Их открыто транслируют по телевидению в дневное время, когда школьники находятся дома одни. Более того, даже самым маленьким детям доступно творчество Элджея, Моргенштерна и других реперов на видеоплощадках и в социальных сетях. Их аккаунты открыты для просмотра всем без ограничений", - заметила Вторыгина.
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Вернувшиеся с работы родители, по ее словам, слышат от детей различные фразы провокационного характера, которые они повторяют за своими кумирами.
В связи с этим депутат ГД предлагает "срочно прекратить радио- и телевещание подобных произведений в дневное время, а в интернете ограничить доступ несовершеннолетних к произведениям, в текстах которых описываются порнографические сцены, транслируется популярность наркотиков и внушается чрезмерная значимость денег".
"Такие ресурсы, как социальные сети и Youtube, еще на этапе регистрации должны запрашивать документ, подтверждающий дату рождения, и исходя из этого формировать категории контента, доступного для того или иного пользователя", - считает заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей.
Депутат Госдумы добавила, что "готова пойти на все, чтобы дети росли не впитывая подобные тексты".
 
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КультураЕлена ВторыгинаЭлджейГосдума РФОбщество
 
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