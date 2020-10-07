https://ria.ru/20201007/rep-1578660519.html

Депутат предложила установить возрастные ограничения на песни рэперов

Заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина предложила установить возрастные ограничения на песни и клипы современных РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T16:39

2020-10-07T16:39

2020-10-07T16:39

культура

елена вторыгина

элджей

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей <a href="http://ria.ru/person_elena-vtorygina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Вторыгина</a> предложила установить возрастные ограничения на песни и клипы современных исполнителей, в частности, рэп-звезд.В беседе с РИА Новости она пояснила, что регулярно получает жалобы от родителей на отсутствие маркировок и ограничений на "модные музыкальные произведения, в которых поют про наркотики и половые контакты". "Их открыто транслируют по телевидению в дневное время, когда школьники находятся дома одни. Более того, даже самым маленьким детям доступно творчество Элджея, Моргенштерна и других реперов на видеоплощадках и в социальных сетях. Их аккаунты открыты для просмотра всем без ограничений", - заметила Вторыгина.Вернувшиеся с работы родители, по ее словам, слышат от детей различные фразы провокационного характера, которые они повторяют за своими кумирами.В связи с этим депутат ГД предлагает "срочно прекратить радио- и телевещание подобных произведений в дневное время, а в интернете ограничить доступ несовершеннолетних к произведениям, в текстах которых описываются порнографические сцены, транслируется популярность наркотиков и внушается чрезмерная значимость денег"."Такие ресурсы, как социальные сети и Youtube, еще на этапе регистрации должны запрашивать документ, подтверждающий дату рождения, и исходя из этого формировать категории контента, доступного для того или иного пользователя", - считает заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей.Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> добавила, что "готова пойти на все, чтобы дети росли не впитывая подобные тексты".

https://ria.ru/20190827/1557952779.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена вторыгина, элджей, госдума рф, общество