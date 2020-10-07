https://ria.ru/20201007/raps-1578620479.html

Урожайность рапса в Забайкалье в два раза превышает уровень прошлого года

Средняя урожайность рапса в Забайкальском крае достигла 12,9 центнера с гектара, что вдвое превышает показатели прошлого года, сообщил региональный Минсельхоз. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:09

2020-10-07T14:09

2020-10-07T14:09

забайкальский край

забайкальский край

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<strong>ЧИТА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Средняя урожайность рапса в <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальском крае</a> достигла 12,9 центнера с гектара, что вдвое превышает показатели прошлого года, сообщил региональный Минсельхоз."Яровой рапс убран с площади 13,9 тысячи гектаров, валовой сбор составил 14,4 тысячи тонн при средней урожайности 12,9 центнера с гектара. Год назад урожайность данной масличной культуры на эту дату составляла 6,7 центнера с гектара. Всего хозяйствам предстоит убрать в ближайшее время рапс на площади около 12 тысяч гектаров", — приводятся в сообщении слова начальника отдела растениеводства Минсельхоза Романа Катникова.Зерновые культуры в крае скошены на площади 42,3 тысячи гектара, обмолочено 28,2 тысячи гектаров."Получено 40,5 тысяч тонн зерна, средняя урожайность – 14,4 центнера с гектара. В прошлом году на аналогичную дату было получено 30,9 тысячи тонн зерна, при урожайности 12,6 центнера с одного гектара", — пояснил Катников.Общая посевная площадь в Забайкалье в этом году составляет 153 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20200716/1574450366.html

забайкальский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

забайкальский край