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Умер народный артист СССР Владислав Пьявко
Оперный певец, народный артист СССР Владислав Пьявко скончался на 80-м году жизни, сообщается на его странице в соцсети Facebook. РИА Новости, 07.10.2020
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культура
россия
владислав пьявко
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<strong>МОСКВА, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Оперный певец, народный артист СССР Владислав Пьявко скончался на 80-м году жизни, сообщается на его странице в соцсети <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3216794075095644&amp;set=a.1619511681490566&amp;type=3&amp;theater" target="_blank">Facebook</a>.Владислав Пьявко — советский и российский оперный певец. С 1966 по 1989 год был солистом Большого театра, после чего до 1996 года был солистом Немецкой государственной оперы. Преподавал в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского и в Московской государственной консерватории имени Чайковского.
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россия, владислав пьявко

Умер народный артист СССР Владислав Пьявко

11:01 07.10.2020 (обновлено: 12:18 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкОперный певец Владислав Пьявко
Оперный певец Владислав Пьявко - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Оперный певец, народный артист СССР Владислав Пьявко скончался на 80-м году жизни, сообщается на его странице в соцсети Facebook.

"Вчера вечером этот мир покинул Владислав Иванович Пьявко, народный артист Советского Союза", — говорится в сообщении.

Владислав Пьявко — советский и российский оперный певец. С 1966 по 1989 год был солистом Большого театра, после чего до 1996 года был солистом Немецкой государственной оперы. Преподавал в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского и в Московской государственной консерватории имени Чайковского.
 
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КультураРоссияВладислав Пьявко
 
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