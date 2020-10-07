https://ria.ru/20201007/pyavko-1578575859.html

Умер народный артист СССР Владислав Пьявко

Оперный певец, народный артист СССР Владислав Пьявко скончался на 80-м году жизни, сообщается на его странице в соцсети Facebook. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:01

2020-10-07T11:01

2020-10-07T12:18

культура

россия

владислав пьявко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578577271_0:0:2681:1508_1400x0_80_0_0_62ee8d62f795cd99d1190a751447a172.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Оперный певец, народный артист СССР Владислав Пьявко скончался на 80-м году жизни, сообщается на его странице в соцсети <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3216794075095644&set=a.1619511681490566&type=3&theater" target="_blank">Facebook</a>.Владислав Пьявко — советский и российский оперный певец. С 1966 по 1989 год был солистом Большого театра, после чего до 1996 года был солистом Немецкой государственной оперы. Преподавал в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского и в Московской государственной консерватории имени Чайковского.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владислав пьявко