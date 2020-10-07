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Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии и России
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре затронули ситуацию внутри своих стран на фоне мирового кризиса,... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:31
2020-10-07T14:31
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в телефонном разговоре затронули ситуацию внутри своих стран на фоне мирового кризиса, передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a> со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.По данным агентства, Лукашенко поздравил Путина с днем рождения, после чего лидеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки."Кратко президенты затронули и ситуацию внутри Беларуси и России на фоне мирового кризиса, обсудили также некоторые другие аспекты международной ситуации", - говорится в сообщении.В нем также отмечается, что, обсуждая вопросы двустороннего сотрудничества, лидеры "вновь положительно отметили роль межрегиональных контактов и взаимодействие предприятий, которые находятся в кооперационных связях". "В данном русле в качестве перспективных отмечены сферы сотрудничества между вузами, научными учреждениями, академическими школами", - добавили в пресс-службе.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии и России

14:31 07.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с В. Васильевым и С. Меликовым
Президент РФ В. Путин провел встречу с В. Васильевым и С. Меликовым - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре затронули ситуацию внутри своих стран на фоне мирового кризиса, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
По данным агентства, Лукашенко поздравил Путина с днем рождения, после чего лидеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи (стоп-кадр видео) - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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"Кратко президенты затронули и ситуацию внутри Беларуси и России на фоне мирового кризиса, обсудили также некоторые другие аспекты международной ситуации", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что, обсуждая вопросы двустороннего сотрудничества, лидеры "вновь положительно отметили роль межрегиональных контактов и взаимодействие предприятий, которые находятся в кооперационных связях". "В данном русле в качестве перспективных отмечены сферы сотрудничества между вузами, научными учреждениями, академическими школами", - добавили в пресс-службе.
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РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
 
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