https://ria.ru/20201007/putin-1578625614.html

Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии и России

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре затронули ситуацию внутри своих стран на фоне мирового кризиса,... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:31

2020-10-07T14:31

2020-10-07T14:31

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в телефонном разговоре затронули ситуацию внутри своих стран на фоне мирового кризиса, передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a> со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.По данным агентства, Лукашенко поздравил Путина с днем рождения, после чего лидеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки."Кратко президенты затронули и ситуацию внутри Беларуси и России на фоне мирового кризиса, обсудили также некоторые другие аспекты международной ситуации", - говорится в сообщении.В нем также отмечается, что, обсуждая вопросы двустороннего сотрудничества, лидеры "вновь положительно отметили роль межрегиональных контактов и взаимодействие предприятий, которые находятся в кооперационных связях". "В данном русле в качестве перспективных отмечены сферы сотрудничества между вузами, научными учреждениями, академическими школами", - добавили в пресс-службе.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201007/granitsy-1578617331.html

https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578126681.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире