https://ria.ru/20201007/putin-1578587290.html

Путин заявил, что многие ценности левого характера сродни христианству

Президент России Владимир Путин рассказал, что многие ценности левого характера нравятся ему до сих пор, некоторые из них, по его мнению, "сродни христианству", РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:51

2020-10-07T11:51

2020-10-07T11:51

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> рассказал, что многие ценности левого характера нравятся ему до сих пор, некоторые из них, по его мнению, "сродни христианству", например те, что провозглашают равенство и братство.В интервью в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a> президент упомянул, что 18 лет был членом компартии Советского Союза."Был там, честно говоря, рядовым, но, в общем, можно сказать, идейным членом партии. Многие из этих ценностей левого характера, мне нравятся до сих пор. Равенство, братство, чего ж здесь плохого? Это сродни христианству на самом деле. Труднореализуемые в реальной жизни, но, тем не менее, они очень привлекательными являются", - заявил Путин.

https://ria.ru/20200630/1573679213.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество