https://ria.ru/20201007/putin-1578581118.html
Путин призвал не преувеличивать значение его дня рождения
Президент России Владимир Путин заявил, что его день рождения не национальный праздник, преувеличивать значение этого дня нескромно. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T11:21
2020-10-07T11:21
2020-10-07T11:49
общество
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что его день рождения не национальный праздник, преувеличивать значение этого дня нескромно.Путин в среду отмечает 68-й день рождения."Это мой день рождения, это не национальный праздник, поэтому мне кажется, что преувеличивать значение этого события, как бы это сказать, нескромно. И, думаю, что в таком режиме каждый человек и должен проводить свой день рождения - в кругу своих друзей, своих близких. Вне зависимости от служебного положения", - сказал Путин в интервью телеканалу "<a href="https://live.russia.tv/channel/3">Россия 24</a>", отвечая на вопрос о том, почему президент избегает темы своего дня рождения в публичной плоскости.
https://ria.ru/20201007/putin-1578534805.html
Ярослав Погодин
Долгие лета и доброго здоровья! ))
48
Сергей Веселов
Будьте здоровы Владимир Владимирович. Вам еще в суде выступать
34
11
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, в мире