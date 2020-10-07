https://ria.ru/20201007/putin-1578581118.html

Путин призвал не преувеличивать значение его дня рождения

Президент России Владимир Путин заявил, что его день рождения не национальный праздник, преувеличивать значение этого дня нескромно. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:21

2020-10-07T11:21

2020-10-07T11:49

общество

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что его день рождения не национальный праздник, преувеличивать значение этого дня нескромно.Путин в среду отмечает 68-й день рождения."Это мой день рождения, это не национальный праздник, поэтому мне кажется, что преувеличивать значение этого события, как бы это сказать, нескромно. И, думаю, что в таком режиме каждый человек и должен проводить свой день рождения - в кругу своих друзей, своих близких. Вне зависимости от служебного положения", - сказал Путин в интервью телеканалу "<a href="https://live.russia.tv/channel/3">Россия 24</a>", отвечая на вопрос о том, почему президент избегает темы своего дня рождения в публичной плоскости.

https://ria.ru/20201007/putin-1578534805.html

Ярослав Погодин Долгие лета и доброго здоровья! )) 48

Сергей Веселов Будьте здоровы Владимир Владимирович. Вам еще в суде выступать 34

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, в мире