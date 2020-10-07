https://ria.ru/20201007/putin-1578580253.html

Путин рассказал о сотрудничестве с США в сфере энергетического рынка

Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ неплохо сложилось сотрудничество с США по стабилизации энергетического рынка, сторонам удалось добиться... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:17

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россия

владимир путин

сша

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что у РФ неплохо сложилось сотрудничество с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по стабилизации энергетического рынка, сторонам удалось добиться неплохих результатов."У нас неплохо сложилась совместная работа по стабилизации мирового энергетического рынка. Потому что Соединенные Штаты заинтересованы, конечно, в поддержании определенной стабильности, в обеспечении работы своих нефтедобывающих компаний и так далее. И нам удалось добиться реально хорошего совместного результата", - заявил Путин в интервью в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.

https://ria.ru/20201007/ssha-1578585672.html

россия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, сша, экономика